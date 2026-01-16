El grupo carnavalesco “El Regreso de los Colombianos” se prepara para el carnaval

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Brian Cáceres durante un ensayo del grupo carnavalesco “El Regreso de los Colombianos”, que se prepara en el barrio El Morro para una nueva edición del carnaval, con crecimiento sostenido y fuerte participación barrial.
El ensayo del grupo carnavalesco “El Regreso de los Colombianos” en barrio El Morro marcó una nueva jornada de preparación rumbo al Carnaval de Calle 2026, con ritmo, compromiso y una fuerte identidad barrial. En una de las calles del barrio, bombos, agogós y redoblantes comenzaron a sonar al caer la tarde, mientras vecinos se acercaban a acompañar el trabajo del conjunto.
Durante el ensayo, Elonce dialogó con Brian Cáceres, quien brindó detalles sobre el origen y el presente del grupo. “El Regreso de los Colombianos surgió el año pasado. En años anteriores salíamos con otro nombre y ya habíamos participado en carnavales, pero como batería. Este año vamos a ser grupo carnavalesco”, explicó.
El referente destacó el crecimiento paulatino de la formación. “Va creciendo de a poquito, como todo”, afirmó, al tiempo que precisó que actualmente el grupo cuenta con unos 30 integrantes. “Hoy están la mitad de los chicos, porque muchos trabajan y no siempre pueden venir, pero somos alrededor de 30”, señaló.
Trabajo constante y compromiso barrial
Cáceres detalló que los ensayos se realizan de manera sostenida a lo largo de la semana. “Ensayamos de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la noche. A veces se nos va el sol y no hay mucha iluminación, pero igual seguimos”, comentó, dando cuenta del esfuerzo cotidiano que implica sostener el proyecto.
El ensayo no solo funcionó como instancia técnica, sino también como espacio de encuentro social. Vecinos del barrio El Morro se acercaron para escuchar, observar y alentar a los integrantes del grupo, fortaleciendo el vínculo entre la propuesta carnavalesca y la comunidad.
“Estamos muy orgullosos y con muchas ganas de meterle con todo para esta experiencia 2026 en los carnavales de calle”, expresó Cáceres, en referencia a la próxima edición del tradicional desfile, que tendrá nuevamente a los barrios como protagonistas.
Proyección hacia el Carnaval 2026
“El Regreso de los Colombianos” se suma así a la nutrida escena del carnaval barrial, con una apuesta que combina ritmo, constancia y participación comunitaria. La transformación de batería a grupo carnavalesco marca un nuevo desafío para sus integrantes, que buscan consolidar su identidad y seguir creciendo.
Al cierre del ensayo, los músicos ofrecieron una muestra de su trabajo, haciendo vibrar el barrio con el sonido característico de la saya, en una postal que anticipa lo que se verá en las noches del Carnaval de Calle 2026.