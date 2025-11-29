 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El FICER sumó otra jornada multitudinaria y este sábado tiene su entrega de premios

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos volvió a colmar salas con proyecciones, visitas especiales y actividades formativas. La ceremonia de premiación será a las 20 en el CPC, con entrada libre y gratuita.

29 de Noviembre de 2025
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos continúa con gran respuesta de público y este viernes sobresalió Belén, película de Dolores Fonzi, en un CPC colmado. En el mismo lugar, este sábado a las 20, es la entrega de premios. Organiza el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER). La entrada es libre y gratuita.

 

Otras puntos fuertes de este viernes fueron la proyección de El infierno de los vivos, película rodada en Santa Fe con presencia entrerriana; una función con materiales recuperados por la Cinemateca; y la visita del cineasta chileno, invitado de honor del FICER, Ignacio Agüero, quien dará una clase magistral y destacó: "Este Festival me ha gustado muchísimo, se siente una calidez especial y una cultura de cine muy rica".

También continuaron los espacios de formación y las funciones de cine infantil para toda la familia. El patio gastronómico, con sabores y producciones de emprendedores locales, sigue siendo un punto de encuentro para el público.

 

Elonce transmitirá en vivo la ceremonia de clausura y entrega de premios del FICER, permitiendo que el público de toda la provincia pueda seguir en tiempo real uno de los momentos más esperados del festival.

Destacados del sábado

-Clase magistral del documentalista chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del FICER. A las 11 en la Sala Rubén Noble, del IAAER (Gregoria Matorras 861).

-Cine Internacional: Pequeño, grande y lejos (de Jem Cohen), a las 15 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339)

-Escuela Itinerante de Cine Entrerriano: proyección de Videominutos, a las 16 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

-En la sala del Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones (CPC), a las 20 se realizará la clausura del FICER con la entrega de premios de las secciones en competencia. Luego en el mismo lugar a las 21 se proyectará Un cabo suelto, película dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler; con la actuación de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.

 

-Coplas Activadas: Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos, a las 23 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859)

Actividades destacadas del domingo

-Películas sorpresa: a las 15, a las 18 y a las 20.30, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

-Películas sorpresa: a las 16.30, a las 19 y a las 21.30, en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

Temas:

Centro Provincial de Convenciones Festival Internacional de Cine FICER
