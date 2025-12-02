El fenómeno del público en el FICER: una mirada al cambio en el consumo cultural actual

REDACCIÓN ELONCE
En un contexto donde el cine tradicional y el streaming pierden terreno, el FICER de Paraná demuestra cómo un evento cultural puede revitalizar el interés por la pantalla grande.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) sorprendió a propios y extraños este año con un fenómeno inédito: salas repletas, gente quedándose afuera y una expectación masiva por ver cine en pantalla grande. Esto ocurre en un momento clave, donde la demanda por las salas de cine comerciales sigue en descenso y el streaming ocupa la mayor parte del consumo audiovisual.
Maximiliano Schonfeld, cineasta y presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), explicó en El Ventilador que el éxito del FICER responde a una demanda creciente por experiencias diferentes y significativas. "El sentido no solamente de mirar, sino también de poder escuchar al otro", indicó, refiriéndose a la interacción que los asistentes tienen con los directores, los actores y entre ellos mismos después de cada proyección. Para Schonfeld, este evento no solo se trata de exhibir películas, sino de ofrecer una experiencia colectiva, un encuentro que trasciende la simple acción de ver cine.
La búsqueda de una experiencia distinta
El fenómeno observado en Paraná responde a una tendencia más amplia en la región: las personas van menos veces al cine, pero cuando lo hacen, buscan algo que realmente justifique la salida de su hogar. Esto no se trata solo de una película en particular, sino de una experiencia completa que no pueden encontrar en sus pantallas personales o en los servicios de streaming. "Creo que hay gente que está buscando lo distinto, algo que te produzca otro tipo de experiencia", señaló Schonfeld.
Esta necesidad de lo diferente es palpable en un contexto donde las plataformas de streaming están saturadas de contenidos similares, y las salas comerciales ofrecen una oferta cinematográfica homogénea, centrada mayormente en Hollywood y en películas dobladas.
A lo largo de los días del festival, los asistentes no solo disfrutaron de una programación diversa y cuidadosamente curada, sino que participaron en debates y encuentros con los propios cineastas. Es este tipo de interacción directa el que distingue al FICER de otros eventos, y genera un vínculo especial entre los espectadores y los realizadores. Según el cineasta, este tipo de experiencias colectivas activa un proceso emocional en el público que no es posible cuando se ve una película en solitario en casa: "Cuando uno está con otras personas alrededor, sí o sí se activa la escucha, como una recepción del otro", explicó Schonfeld.
El impacto de la experiencia colectiva
Uno de los grandes atractivos del FICER es precisamente su enfoque en lo colectivo. A diferencia de las experiencias individuales que ofrece el cine doméstico o el streaming, en el festival el público tiene la oportunidad de compartir el espacio con otros, generar diálogos y participar activamente de la experiencia. Este fenómeno se ve reflejado en el cambio en el perfil del público. Al principio, el festival atraía principalmente a familias que disfrutaban de un paseo cultural. Sin embargo, en las últimas ediciones ganó terreno entre los jóvenes, quienes llegan en masa y se quedan más tiempo después de las funciones para debatir sobre las películas vistas.
Schonfeld, quien fue parte del proceso de crecimiento del FICER, destacó que una de las características fundamentales del evento es que los organizadores y los propios cineastas son los primeros espectadores. "Nos encanta mirar películas, nos encanta hacer cine también. Entonces, somos los primeros espectadores, los primeros testigos de lo que sucede", comentó. Este involucramiento cercano con el evento y con el público parece ser una de las claves para entender el éxito del FICER, ya que permite una conexión genuina con los asistentes, quienes se sienten parte de un proceso creativo y cultural más grande.
El cine como experiencia sensorial y emocional
El FICER, en su enfoque, busca ofrecer una experiencia sensorial completa, donde el espectador no solo ve una película, sino que vive un proceso emocional que involucra el cuerpo y los sentidos. "El evento mismo te pone un freno y te hace pensar en otra emoción", explicó Schonfeld. Esto se contrapone a la experiencia que suele ofrecer el consumo de contenido en plataformas de streaming, donde la persona, muchas veces, no se conecta profundamente con lo que está viendo. El cine tradicional, especialmente en un festival como el FICER, permite que el espectador se entregue a una experiencia física, emocional y colectiva.
En este sentido, el FICER parece haberse posicionado como un espacio que no solo ofrece cine, sino una oportunidad para reflexionar sobre la cultura y el arte. Mientras que las plataformas de streaming y las salas comerciales parecen priorizar el consumo rápido y sin compromiso, el FICER invita a una pausa, a una reflexión sobre lo que se está viendo y a un intercambio con otros asistentes. Es una experiencia que genera una comunidad alrededor del cine, algo que los servicios de streaming aún no logran replicar en su totalidad.
El futuro del cine y el papel del FICER
La pregunta que queda en el aire es si el FICER representa un cambio en el modo de consumir cultura o si, por el contrario, es un fenómeno aislado que refleja la capacidad de este festival para crear un evento que el público realmente desea vivir. La saturación de contenido, tanto en el cine como en el streaming, y el aumento de los precios de las plataformas digitales, son factores que están impulsando a los espectadores a ser más selectivos con sus elecciones.
A pesar de estos desafíos, Schonfeld es optimista sobre el futuro del cine y la posibilidad de replicar el modelo del FICER en otras ciudades de la provincia. "Creo que el festival se puede replicar en cualquier ciudad de la provincia", afirmó. Para él, lo importante es la creación de un espacio en el que el público pueda vivir una experiencia distinta, un evento que vaya más allá de la simple proyección de una película y que ofrezca una oportunidad para el diálogo y la reflexión. "La gente está buscando evitar el aburrimiento", reflexionó.