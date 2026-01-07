El concejal Fernando Quinodoz sobre el estacionamiento medido: “El desafío es establecer cómo implementarlo”

El 17 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que habilita la implementación del sistema de estacionamiento medido en Paraná. Esta normativa, que busca organizar el estacionamiento en zonas específicas de la ciudad, aún debe ser llevada a cabo, y el concejal Fernando Quinodoz se refirió a los desafíos y detalles de su ejecución.

Según Quinodoz, el proyecto aún está en sus fases iniciales. “Es una ordenanza marco. El desafío ahora es llevarlo adelante, estableciendo cómo se va a implementar. Lo más probable es que se licite y que alguna empresa asuma la organización y el control”, explicó.

Además adelantó que los tarjeteros tendrán un “nuevo rol”. “No deben confundirse con un cuidacoches u otra persona que pide dinero”, aclaró Quinodoz sobre las funciones de los tarjeteros en este sistema. Al respecto, explicó que antes no era considerado delito si alguien pedía dinero en la vía pública, pero con la implementación de esta normativa, “hoy sí” será un ilícito.

Nuevos roles y tecnología: la aplicación

La implementación del sistema no solo afectará a los tarjeteros, sino que también cambiará la forma en que los ciudadanos gestionan el estacionamiento. “La gente podrá gestionar el estacionamiento desde la aplicación”, adelantó Quinodoz. Esta permitirá a los usuarios pagar y controlar el tiempo de estacionamiento de manera más eficiente. Los tarjeteros, por su parte, “dejan de cumplir el rol de tarjeteros como tal, de quien entrega una tarjeta, para adoptar un rol de control”, sin que esto implique contacto físico con el conductor.

Aún quedan varios detalles por definir, como las zonas de estacionamiento y el precio de la tarifa. “Las zonas no están establecidas. Hay un mínimo de mil dársenas. Cuando el Ejecutivo dicte el decreto, se definirá”, indicó. El concejal también mencionó la posibilidad de que se diferencie el valor de la tarifa según la zona y el horario, aunque este aspecto dependerá de las decisiones que tomen las autoridades municipales.

Fernando Quinodoz: la implementación del sistema de estaconamiento medido en Paraná

Quinodoz enfatizó que “no podemos poner un plazo preventorio” para su implementación, pero sí que se ejecutará en algún momento de este año.

Debate y perspectivas para 2026

El 2025 ha sido un año crucial en cuanto a debates sobre la movilidad urbana en Paraná. El concejal destacó que la normativa fue el resultado de la necesidad de adaptarse a los cambios en la ciudad: “Ha sido muy rico el 2025 en materia de debate. Las normas corren por detrás de la realidad que nos dice cuáles son las medidas que hay que tomar. Surgen conforme a las necesidades de la gente”, aseguró.

Por último, el concejal subrayó que la primera sesión del Concejo Deliberante de 2026 se celebrará el 1 de marzo, cuando se espera continuar con el análisis de proyectos clave y temas de interés para los ciudadanos.