El Club Echagüe celebró la fiesta del deporte con reconocimientos y proyectos en marcha

Durante la fiesta del deporte, más de 350 chicos de once disciplinas recibieron reconocimientos y compartieron testimonios con Elonce. Dirigentes del Club Echagüe detallaron avances y obras proyectadas para el club.
La tradicional fiesta del deporte del Club Echagüe reunió a más de 350 deportistas de once disciplinas y a sus familias, que colmaron el estadio en una noche cargada de emoción, reconocimientos y balance institucional. La cobertura de Elonce registró no solo la actividad central, sino también las voces de autoridades del club y de los propios chicos que integran el semillero.
Una celebración pensada para los chicos
La jornada se desarrolló en el estadio del Atlético Echagüe Club, donde se montó el escenario para los reconocimientos a los deportistas. Integrantes de la comisión directiva recibieron a Elonce y destacaron el sentido de esta celebración.
Verónica Piérola, del Departamento Deportivo, explicó que se trató de “un día largo de trabajo, pero que vale la pena para disfrutarlos a ellos”. Señaló además que la actividad se organiza “para y por los chicos”, en referencia a la importancia del semillero.
El vicepresidente del club, Diego Scocco, detalló que se hicieron presentes alrededor de 350 chicos, aunque otros se encontraban compitiendo en distintos lugares. “Nuestra intención es que el club sea su segunda casa”, afirmó. Destacó el acompañamiento de las familias y la posibilidad de compartir una cena a la canasta “bien de club, sencilla y familiar”.
Trabajo diario y acompañamiento del equipo deportivo
Scocco subrayó que el funcionamiento del club depende del compromiso de profesores, personal de mantenimiento y administrativos. “Los clubes se nutren de gente que lo hace de corazón y de ganas”, sostuvo ante Elonce. Recordó que muchos de los directivos actuales crecieron dentro del club y hoy devuelven lo aprendido generando espacios de contención para nuevas generaciones.
La voz del semillero: testimonios espontáneos y entusiasmo
Durante la cobertura, Elonce registró una decena de testimonios de niños y adolescentes que participan en diversas disciplinas. Las respuestas reflejaron entusiasmo y pertenencia.
Sofía, de 7 años, comentó que practica hockey sobre patines y que disfruta de los partidos y las prácticas. Cata, de 6 años, contó que hace básquet y que lo que más le gusta es “lo que hacemos en cada entrenamiento”. Otro pequeño basquetbolista expresó entre risas que “meto muchos triples”.
Adolescentes de patín y básquet también compartieron impresiones. Lara destacó que le encanta “disfrutar las piletas con amigos y familia”, anticipando la llegada de la temporada de verano. Otra deportista contó que lo mejor es “compartir con las compañeras”.
Una jugadora de básquet, integrante de la selección U13 provincial, afirmó: “Arranqué hace poco y fue un gran año; estoy muy feliz por los logros”.
El presente y los proyectos del club
Uno de los referentes históricos del club, Rochi, integrante de la comisión directiva, dialogó con Elonce y trazó un panorama institucional. “El club está en un momento de esplendor comparado con años anteriores”, afirmó. Recordó que muchas disciplinas estaban en situación crítica y que, a un año y medio del inicio de esta gestión, se observan avances concretos.
Indicó que el patín artístico cuenta con atletas de nivel internacional que compitieron en Europa y en torneos panamericanos, mientras que el voleibol atraviesa un gran momento. El básquet, señaló, está en proceso de reconstrucción, especialmente en las divisiones formativas.
En cuanto a infraestructura, adelantó que existen proyectos para techar el playón deportivo, reacondicionar la pileta de invierno y continuar con la mejora general de las instalaciones. “El club ha cambiado enormemente en un año y medio”, remarcó, aunque reconoció que aún quedan obras importantes por concretar.
Participación y el sentido de pertenencia
La noche finalizó con aplausos y celebraciones que reflejaron el espíritu comunitario del club. Deportistas, familias, profesores y dirigentes compartieron un cierre festivo que sintetizó el trabajo del año y el compromiso de la institución con la formación deportiva y social de sus chicos.