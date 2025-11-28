El CAE inauguró su nuevo gimnasio con equipamiento de última generación en su sede central

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Estudiantes de Paraná inauguró en su sede central un gimnasio de 800 metros cuadrados equipado con tecnología de última generación. La obra, largamente anhelada, permite a socios y no socios acceder a un servicio completo de fitness con profesores especializados.
El Club Atlético Estudiantes de Paraná concretó la inauguración de un nuevo gimnasio en su sede central. El espacio cuenta con 800 metros cuadrados y equipos de última tecnología, una obra que se desarrolló durante un año y se presentó ante la comunidad con la presencia de la Comisión Directiva.
Emilio Fouces, presidente de la institución, se refirió a las dimensiones y el equipamiento del nuevo sector. “Estamos inaugurando un gimnasio de dimensiones no comunes para lo que es la plaza y estamos muy orgullosos”, declaró a Elonce.
El dirigente detalló que el gimnasio cuenta con “equipamientos nunca vistos”, incluyendo tecnología eléctrica, caminadoras, bicicletas y otras máquinas de última generación.
Acceso amplio
Fouces también explicó que el club ideó un esquema de acceso amplio. "No tienen que asociarse, no necesariamente. Los socios del club pagan el 50% de lo que paga el que no es socio", aclaró. Las instalaciones se mantendrán abiertas de lunes a sábados, desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.
El vicepresidente Adrián Campanini reforzó la convocatoria a la comunidad de Paraná. “Los socios tienen un descuento del 50% y los no socios también tienen acceso al gimnasio”, indicó.
Campanini precisó que el servicio estará enfocado en todas las edades y contará con “profesores especializados que van a hacer el seguimiento de todos los que vengan”, diseñando un programa o rutina para cada persona.
Vida saludable
Por su parte, Sebastián Fouces, integrante de la Comisión Directiva, destacó la relevancia del nuevo espacio en el contexto de la vida saludable. “El gimnasio es un anhelo que veníamos trabajando desde hace muchos años”, ya que consideró que "cada vez es más importante el estilo de vida saludable". También comunicó un valor distintivo del servicio, el cual está asociado a la empresa Sport Club, lo que habilita a los socios a “gozar el servicio en las nueve sedes que tiene en el país”.
Otro miembro de la Comisión Directiva, Cristian Dumé, invitó a la gente a utilizar las instalaciones. “Los invitamos a todos a venir al club a asociarse y a utilizar las instalaciones del Sport Club que al ser socio tiene un descuento muy importante y es algo nuevo en la ciudad”, remarcó.
El nuevo gimnasio, de 800 metros cuadrados, está situado en la sede central. Indicaron que se encuentra, “en el corazón del club”, “en dónde se ubicaban los quinchos abiertos”, se detalló. El nuevo sector se suma al espacio de pesas y musculación, ya operativo, y al área de gimnasia femenina.
Costos
En cuanto a las tarifas, se aclaró el costo mensual para acceder al servicio en todas las sedes de Sport Club a nivel nacional. “El no socio paga la cuota completa, el valor de la cuota que tiene Sport Club para todo el país, que aproximadamente está en $80.000. Y el socio de Estudiantes por ese mismo servicio en cualquier gimnasio del país, incluido este, paga el 50%, o sea $40.000 pesos”, se informó.