Paraná Obra pública en Paraná

Dispusieron cortes de tránsito por obras en la futura Plaza Borges de Paraná

El municipio de Paraná avanza con la construcción de la Plaza Jorge Luis Borges en la zona de Avenida Ejército y Pronunciamiento. Por este motivo, se implementó un corte de tránsito que se extenderá por los próximos días y modifica la circulación vehicular en el sector.

13 de Enero de 2026
Plaza Borges de Paraná
Plaza Borges de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El municipio de Paraná avanza con la construcción de la Plaza Jorge Luis Borges en la zona de Avenida Ejército y Pronunciamiento. Por este motivo, se implementó un corte de tránsito que se extenderá por los próximos días y modifica la circulación vehicular en el sector.

Desde este martes 13 y hasta el jueves 15 de enero, se encuentra interrumpido totalmente el tránsito en la zona donde se desarrollan los trabajos finales de la Plaza Jorge Luis Borges de Paraná. El corte rige las 24 horas y afecta a calle San Martín, en el tramo comprendido entre Ituzaingó y Boulevard Perette.

El mapa de los cortes por obras en Plaza Borges de Paraná
El mapa de los cortes por obras en Plaza Borges de Paraná

La restricción vehicular fue dispuesta debido a las tareas finales de obra que se ejecutan en el nuevo espacio público. Tal como ocurrió en instancias anteriores, se implementó un esquema especial de circulación, con desvíos debidamente señalizados, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona intervenida.

Desvíos y circulación alternativa

 

Desde el Municipio se informó que los automovilistas deberán utilizar Avenida Ejército, Monte Caseros e Ituzaingó como vías alternativas, de acuerdo al sentido de circulación. Personal municipal y cartelería preventiva acompañan el operativo para orientar a quienes transiten por el sector.

Plaza Borges de Paraná (foto Elonce)
Plaza Borges de Paraná (foto Elonce)

Las autoridades solicitaron circular con precaución, respetar la señalización instalada y planificar recorridos alternativos, especialmente durante los horarios de mayor flujo vehicular.

 

Una obra con alto nivel de avance

 

Los trabajos en la Plaza Jorge Luis Borges forman parte de una intervención urbana integral, que presenta más del 90% de avance. El proyecto apunta a recuperar un sector que se encontraba degradado, transformándolo en un nuevo espacio verde, integrado al distrito cultural de la capital entrerriana.

Dispusieron cortes de tránsito por obras en la futura Plaza Borges de Paraná

 

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta etapa final permitirá concluir la obra en los próximos días, por lo que reiteraron el pedido de colaboración a vecinos y conductores durante el período de corte total.

Plaza Borges de Paraná corte de calles
