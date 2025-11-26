Delegaciones escolares continúan con las visitas al XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina

El XIII Congreso de Paleontología Argentina, que se está llevando a cabo en Paraná, abrió sus puertas al público con una propuesta educativa que cautiva tanto a estudiantes como a adultos.

Será hasta el 28 de noviembre y culmina el sábado 29 con un tradicional viaje de campo a la zona de La Toma Vieja.

Juan Diederle, miembro de la comisión organizadora, destacó el éxito rotundo de la convocatoria, que rápidamente llenó todos los cupos destinados a las visitas escolares. "Hoy es ya el segundo día que se abrió al público en general y estamos recibiendo muchas visitas, especialmente de escuelas de la zona de Diamante y Paraná", explicó a Elonce.

Y agregó: "Cuando se abrió la convocatoria, se llenó rapidísimo y en pocos días ya estaba el cupo completo. La verdad que hubo mucho éxito".

Uno de los aspectos que más llama la atención de los estudiantes durante el recorrido son los fósiles expuestos, sobre todo los que corresponden a mamíferos extintos. "Los chicos siempre vienen de haber visto mucho en televisión o en YouTube y ahora los ven en persona. Muchos piensan que son dinosaurios, pero en realidad son mamíferos", comentó Diederle, aclarando que lo que más se exhibe en el Congreso son especies prehistóricas de mamíferos y no dinosaurios como suelen imaginarse.

Uno de los fósiles más impresionantes de la exposición es el del perezoso gigante, un animal que vivió en la región y que alcanzaba tamaños colosales. "Es el más grande que hubo mamífero acá en la provincia, y la gente queda sorprendida", añadió Diederle.

