Ataque a balazos en Parque Gazzano: creen que el acusado se tatuó para despistar a testigos  

La fiscal Laura Vilches solicitó este lunes, durante una audiencia pública realizada en los Tribunales de Paraná, la apertura e inspección de las llamadas y mensajes contenidos en los teléfonos celulares de los hermanos Jesús y Gastón Gómez, en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de Mauricio Martínez.

El hecho ocurrió el 26 de abril pasado en el Parque Gazzano de Paraná, donde Martínez fue baleado y resultó gravemente herido. La medida judicial apunta a profundizar la investigación y establecer si existieron comunicaciones entre los involucrados y otras personas antes del episodio violento.

La pesquisa intenta determinar si hubo coordinación previa o participación de terceros vinculados al ataque, que habría tenido su origen en un conflicto relacionado con un menor que mantiene vínculos familiares con los imputados.

Vale recordar que en el inicio de la causa, el principal imputado fue Jesús Gómez. Sin embargo, a medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores concluyeron que quien presuntamente efectuó el disparo fue su hermano Gastón Gómez.

A partir de esos elementos, personal de la División Homicidios concretó la detención de Gastón Gómez durante el mes de mayo y lo incorporó formalmente a la investigación como principal sospechoso del ataque.

La reconstrucción del hecho y los testimonios recolectados llevaron a los investigadores a reorientar la causa hacia el nuevo acusado, quien permanece vinculado al expediente por la tentativa de homicidio.

Un tatuaje para modificar su apariencia

Según pudo saber Códigos , durante las tareas investigativas se logró establecer que Gastón Gómez se realizó un tatuaje en uno de sus brazos después del hecho.

Según las averiguaciones incorporadas al expediente, esa modificación física habría tenido como finalidad alterar su apariencia y dificultar el reconocimiento por parte de posibles testigos.

Asimismo, los investigadores determinaron que el automóvil utilizado para llegar al lugar del ataque habría sido ocultado tras el episodio, hecho que también forma parte de las medidas probatorias analizadas por la Fiscalía.

El detenido por el hecho en el Parque Gazzano

Buscan reconstruir las horas previas al ataque

Con la apertura de los teléfonos celulares, la Fiscalía pretende reconstruir las comunicaciones mantenidas antes y después del ataque ocurrido en el Parque Gazzano.

La información obtenida podría permitir establecer contactos, mensajes o llamados entre los hermanos Gómez y otras personas vinculadas a la causa, además de aportar datos sobre la planificación y las circunstancias que rodearon el hecho. Elonce.com