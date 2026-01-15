Conductor chocó auto estacionado, ocasionó daños, se dio a la fuga y piden que se comunique: video

REDACCIÓN ELONCE
Un hecho de choque y fuga en Paraná quedó registrado por una cámara de seguridad, supo Elonce. El dueño del vehículo dañado, pidió la colaboración del responsable para poder activar el seguro y reparar el auto.
El choque y fuga en Paraná ocurrió cuando un joven estacionó su vehículo frente a un comercio y, al regresar, encontró importantes daños en una de las puertas. El episodio se registró en inmediaciones de calle Juan Ambrosetti y Pedro Scalabrini, donde una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto, supo Elonce.
Según se informó a este medio, el joven había dejado su automóvil Chevrolet estacionado en la vereda contraria a un local comercial, al que ingresó por unos minutos para realizar una compra en una granja de la zona. Al salir, advirtió que la puerta trasera del vehículo presentaba una abolladura que no estaba al momento de estacionar.
De acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el sector, una camioneta —que podría ser una Fiat— habría realizado una maniobra de marcha atrás y terminó impactando contra el auto estacionado. Tras el choque, el conductor responsable se retiró del lugar sin detenerse ni dejar datos de contacto.
Imágenes sin identificación del vehículo
La propietaria del automóvil dañado explicó que, si bien el video permite observar claramente la maniobra y el momento del impacto, no se logra identificar la patente del vehículo involucrado. Esta situación complica la posibilidad de realizar una denuncia directa ante la aseguradora del responsable.
“El daño fue evidente y quedó registrado, pero no se alcanza a ver la patente”, indicaron a Elonce, al tiempo que remarcaron que la intención no es generar un conflicto, sino poder resolver la situación por las vías correspondientes.
Pedido de colaboración
El dueño del Chevrolet manifestó su expectativa de que la persona que protagonizó el choque y fuga en Paraná se comunique para asumir la responsabilidad y facilitar el trámite ante el seguro. Para tal fin, brindó a Elonce su número de teléfono con el objetivo de que el conductor involucrado pueda contactarse: 3435052396.
Finalmente, se solicitó la colaboración de vecinos o testigos que puedan aportar datos adicionales sobre el vehículo que causó el daño, con el fin de esclarecer lo sucedido y permitir la reparación del automóvil afectado.