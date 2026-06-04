Colectivos: amplían el plazo para usar el boleto combinado urbano y descartan cambios en Línea 20 de la metropolitana

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná extendió de 60 a 90 minutos el tiempo para realizar combinaciones sin costo adicional entre líneas urbanas. Además, aclararon a Elonce que no se autorizó un cambio de recorrido para la línea metropolitana 20.
La Municipalidad de Paraná anunció la ampliación del tiempo disponible para utilizar el boleto combinado en el transporte urbano de pasajeros. A partir de ahora, los usuarios contarán con 90 minutos para realizar una combinación entre líneas, en lugar de los 60 minutos que regían hasta el momento.
La medida fue confirmada por el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, quien explicó a Elonce que la modificación surgió a partir de planteos realizados por la Asamblea Ciudadana y vecinos de la capital entrerriana. "Tomamos el reclamo, lo evaluamos y lo pusimos en funcionamiento este miércoles”, señaló.
Más tiempo para combinar viajes
Bolzán detalló que el sistema mantiene las mismas condiciones de uso, aunque amplía el margen horario para concretar el segundo viaje. “Antes era de 60 minutos. Si alguno se subía a un colectivo tenía que esperar 15 minutos, bajarse y podía tomar otro de forma gratuita hasta los 60 minutos. Ahora lo extendimos hasta 90 minutos”, explicó.
Según indicó, la medida busca brindar mayores facilidades a quienes utilizan más de una línea para llegar a destino.
El funcionario municipal aclaró además que no existe una distancia mínima entre paradas para acceder al beneficio. El único requisito es que transcurran al menos 15 minutos desde la validación del primer viaje para utilizar nuevamente la tarjeta en otra unidad.
Creció la cantidad de usuarios en el transporte público
En la oportunidad, Bolzán destacó el incremento registrado en la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público de la ciudad, desde que rige el nuevo Sistema Integral de Transporte Urbano, concesionado a la empresa San José S.A.
En ese sentido, indicó que actualmente se superan los 30.000 usuarios diarios y remarcó que durante mayo se registraron 609.000 cortes de boletos, una cifra superior a la del mejor mes de 2025.
“Es algo importantísimo porque muestra que cada vez más personas se suben al colectivo”, afirmó.
Asimismo, consideró que los datos reflejan una mejora en el servicio y valoró que muchas de las modificaciones implementadas surgen de propuestas realizadas por los propios usuarios.
Sin cambios de recorrido para la línea 20
Por otra parte, el secretario de Seguridad Vial se refirió a la situación de la línea metropolitana 20, luego de que circulara información sobre una supuesta modificación de su recorrido.
Bolzán aclaró que la Municipalidad y el gobierno provincial no autorizaron cambios en el trayecto del servicio. “Hay una cartelería que dice que hay una modificación a la línea 20, pero ya habíamos consensuado con Provincia que no habilitamos el cambio de recorrido”, sostuvo.
Explicó que únicamente se acordaron modificaciones vinculadas a algunas paradas, con el objetivo de optimizar la convivencia entre el servicio metropolitano y el transporte urbano.
“Donde pasa el transporte urbano de San José se va a reducir la cantidad de paradas del servicio metropolitano, pero no va a cambiar ningún recorrido. Eso no se autorizó”, enfatizó.
Finalmente, informó que inspectores municipales ya fueron asignados para verificar el cumplimiento de la disposición y evitar modificaciones no autorizadas en la prestación del servicio.