Cayó el consumo de verduras en Paraná: productores advierten por la baja en las ventas

El consumo de verduras en Paraná registró una importante caída, según advirtieron desde la Cooperativa El Parque, cuyos productores buscan sostener precios accesibles para los consumidores mientras enfrentan los costos de producción y se preparan ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

El presidente de la cooperativa, Fabián Escalante, confirmó a Elonce que las ventas disminuyeron considerablemente debido a las dificultades económicas que atraviesan las familias. En ese contexto, explicó que los productores procuran mantener valores que permitan cubrir los gastos necesarios para continuar trabajando.

“Ha bajado no poco, bastante”, expresó Escalante al referirse al consumo de verduras; y señaló que la disminución de las compras está directamente relacionada con la situación económica.

Cooperativa El Parque (foto Elonce)

Según explicó, los productores intentan ofrecer mercadería a precios accesibles, aunque reconoció que los ingresos obtenidos apenas permiten afrontar los costos de inversión necesarios para mantener la actividad.

En ese sentido, destacó que el objetivo de la cooperativa es sostener la producción y garantizar la continuidad del trabajo hortícola. “Tratamos no de hacer dinero porque no hacemos dinero manteniendo estos precios, pero bueno, podemos cubrir los gastos que lleva de inversión como para hacer la producción”, sostuvo.

Cómo se preparan ante las lluvias intensas

Además de la preocupación por las ventas, los productores hortícolas de Paraná siguen con atención la evolución de las condiciones meteorológicas.

Escalante explicó que, hasta el momento, los invernaderos no registraron daños materiales por las últimas lluvias, aunque comenzaron a reforzar las instalaciones para reducir posibles consecuencias de futuros temporales.

Cooperativa El Parque (foto Elonce)

El productor indicó que estas tareas buscan proteger los cultivos y las estructuras utilizadas para la actividad.

También señaló que existe preocupación por la posibilidad de que se registren precipitaciones abundantes durante los próximos meses. “Nosotros como productores estamos tomando todas las medidas necesarias para poder evitar los menos daños posibles”, manifestó.

El exceso de agua puede perjudicar las cosechas

Al analizar el impacto de las lluvias sobre la horticultura, Escalante explicó que las precipitaciones moderadas pueden beneficiar los cultivos, especialmente después de períodos sin agua.

Sin embargo, advirtió que las lluvias excesivas pueden provocar pérdidas y afectar el volumen de producción.

“Todo lo que es en excesivo afecta bastante. Esta lluvia que vino anteriormente ayudó bastante, pero bueno, ya si sigue lloviendo mucha cantidad de agua afecta a las producciones”, explicó.

Fabián Escalante, presidente de la cooperativa El Parque (foto Elonce)

El presidente de la cooperativa también mencionó los daños que pueden provocar las tormentas acompañadas por granizo.

Según señaló, algunos productores de otras zonas sufrieron consecuencias por estos fenómenos, aunque las instalaciones de la cooperativa no resultaron afectadas.

“Hay distintos lugares, distintos productores que la han pasado lamentablemente mal y eso hace que la producción disminuya”, indicó.

Por ese motivo, remarcó la importancia de mantener los invernaderos en condiciones y contar con desagües adecuados para evitar la acumulación de agua.