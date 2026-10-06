¿Cómo funciona el no frost y qué cambia en la conservación de los alimentos?

El sistema No Frost evita la acumulación de escarcha mediante circulación de aire y ciclos automáticos de deshielo. Cómo funciona esta tecnología, qué ventajas ofrece y por qué la forma de guardar los alimentos sigue siendo clave para conservarlos.
¿Alguna vez te preguntaste por qué en una heladera No Frost ya no hace falta sacar todo, desenchufarla y esperar a que se derrita el hielo de las paredes? La respuesta está en un sistema que trabaja prácticamente todo el tiempo detrás de los compartimentos que ves cuando abrís la puerta.
El No Frost no significa solamente que una heladera no forma escarcha. Es un conjunto de circulación de aire, control de temperatura y deshielo automático que cambia la manera en que funciona tanto el freezer como la parte de refrigeración.
El concepto es bastante simple, el frío se genera en una zona específica del sistema y después se distribuye mediante aire impulsado por un ventilador. Al mismo tiempo, la humedad que podría convertirse en hielo sobre las superficies se controla mediante ciclos automáticos de deshielo. Por eso no necesitás realizar manualmente una tarea que era habitual en las heladeras más antiguas.
¿Qué cambia cuando desaparece la escarcha?
En una heladera convencional, la humedad del aire puede condensarse y terminar congelándose sobre las paredes o cerca del evaporador. Con el paso del tiempo, esa capa de hielo crece y ocupa espacio. También puede dificultar el funcionamiento normal del equipo, por lo que era necesario descongelar periódicamente.
El sistema No Frost evita que ese proceso termine acumulándose de esa manera. Patrick, por ejemplo, explica en sus manuales que sus modelos No Frost realizan el deshielo de forma automática y que la escarcha generada en el evaporador durante el funcionamiento se elimina mediante ese ciclo.
No hay que planificar un descongelado manual, retirar cajones para liberar hielo ni esperar a que una acumulación desaparezca antes de volver a utilizar el freezer con normalidad. Además, al no tener paredes cubiertas de escarcha, el espacio disponible se mantiene más aprovechable.
El recorrido del frío ocurre detrás de escena
El funcionamiento se entiende mejor si imaginás la heladera como un circuito. El evaporador es el componente encargado de absorber calor y producir el efecto de enfriamiento. En los sistemas No Frost, ese evaporador suele estar oculto detrás de paneles, en lugar de quedar expuesto dentro del compartimento.
Un ventilador mueve el aire frío y lo distribuye por diferentes sectores. De esa manera, el frío no depende únicamente del contacto de una superficie congelada con el aire del compartimento. Los modelos pueden incorporar diferentes diseños de circulación y distribución, pero la idea general es la misma.
Mientras tanto, el evaporador acumula humedad. Esa humedad necesita eliminarse para que no termine convirtiéndose en una capa permanente de hielo. Por eso el sistema incorpora un ciclo de deshielo automático. Durante ese proceso, el hielo acumulado en el evaporador se derrite y el agua resultante se evacua. Después, el sistema vuelve a funcionar normalmente.
Este ciclo ocurre sin que tengas que intervenir. Es una de las diferencias más importantes frente a una heladera que requiere descongelado manual.
¿Qué significa todo esto para los alimentos?
La circulación de aire y el control de humedad ayudan a repartir el frío, aunque determinados alimentos pueden perder humedad si quedan expuestos durante demasiado tiempo. Una preparación sin cubrir, un queso o una fruta cortada pueden resecarse más rápidamente que si están protegidos dentro de un recipiente o envueltos correctamente.
Por eso No Frost no significa que puedas guardar cualquier alimento de cualquier manera. Tapar los recipientes, utilizar envases adecuados y evitar dejar alimentos abiertos sigue siendo importante. El sistema controla las condiciones generales de la heladera, pero no reemplaza la forma en que almacenás cada producto.
Con las frutas y verduras necesitan condiciones diferentes a las de otros alimentos, especialmente en relación con la humedad. Por eso algunas heladeras incorporan cajones específicos capaces de modificar o conservar la humedad.
¿Cómo se ve esta tecnología en las heladeras de Argentina?
En la oferta argentina actual, el No Frost aparece tanto en modelos de fabricantes internacionales como LG como en líneas de producción local de marcas como Patrick. No se trata de una única configuración, porque dentro de cada fabricante hay diferencias de capacidad, distribución interna, ubicación del freezer y funciones complementarias.
Por ejemplo, dentro de la oferta disponible en Argentina se encuentran modelos de una heladera LG y también equipos como la heladera Patrick Maxifresh, pero que ambos utilicen tecnología No Frost no significa que tengan exactamente el mismo sistema interno ni los mismos compartimentos.
En LG aparecen configuraciones con freezer superior, freezer inferior y formatos de mayor capacidad. Algunas líneas suman sistemas de circulación de aire, controles de temperatura y soluciones específicas para frutas y verduras.
Patrick, ofrece modelos No Frost de distintas capacidades con cajones para frutas y verduras y diferentes distribuciones internas. En sus modelos actuales se pueden encontrar equipos de 285 y 420 litros, con sistemas No Frost y cajones específicos para este tipo de alimentos.
La diferencia entre líneas no está solamente en que una heladera tenga o no tenga escarcha. También puede estar en cómo reparte el aire, cómo organiza los compartimentos, qué controles incorpora y qué herramientas ofrece para conservar distintos tipos de alimentos.
El próximo paso es controlar la humedad
El desarrollo de estas heladeras apunta a resolver una segunda parte del problema. Evitar la escarcha simplifica el mantenimiento, pero conservar bien los alimentos requiere también controlar las condiciones dentro de cada compartimento.
La lógica es sencilla. Algunos alimentos pueden beneficiarse de un ambiente más húmedo, mientras que determinadas frutas requieren una condición diferente. El cajón permite separar parcialmente esas necesidades del resto del interior de la heladera.
Al final, entender cómo funciona el No Frost sirve para mirar la heladera de otra manera. No es solamente una tecnología que evita sacar hielo de las paredes. Es un sistema que combina producción de frío, circulación de aire y deshielo automático, mientras que las funciones de humedad buscan adaptar el ambiente a los alimentos que guardamos.
La próxima vez que abras el freezer y no encuentres una capa de escarcha ocupando las paredes, ahí está buena parte de ese trabajo invisible. Y si estás pensando en cambiar de heladera, conocer qué hay detrás del término No Frost puede ayudarte a mirar algo más que el tamaño y la distribución de los estantes.