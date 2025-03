Campaña solidaria por Bahía Blanca: se suman centros culturales en Paraná

Ante la grave situación causada por las recientes inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, el Gobierno de Entre Ríos recibirá donaciones para asistir a los damnificados.

Se reciben artículos de necesidad básica para los afectados, incluyendo alimentos no perecederos; agua embotellada; ropa en buen estado, especialmente para niños; productos de higiene y limpieza, como lavandina y frazadas y colchones.

Las donaciones se pueden acercar a la Casa de la Cultura de Entre Ríos (ubicada en calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná); y se suma el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), de lunes a viernes entre las 8 y las 12.

También se reciben donaciones en la Representación Provincial de Entre Ríos ubicada en Suipacha 844, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de lunes a viernes, de 9 a 17.

En declaraciones a Elonce, la directora General de Centros Culturales de la Secretaría de Cultura, Rocío Rezett, explicó la importancia de la iniciativa: "Reflexionamos sobre cómo de algo triste podemos sacar algo valioso y fomentar la cultura de la solidaridad. Este ha sido el mensaje que el Gobernador nos ha encomendado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, para activar puntos de recepción de insumos y ayudar a nuestros hermanos de Bahía Blanca, que están pasando un mal momento".

Campaña solidaria por los damnificados de Bahía Blanca

Rezett subrayó que la campaña busca reforzar la unión y la resiliencia: "Trabajar la cultura de la solidaridad es muy importante. Debemos ponernos en el lugar del otro. El clima está cambiando drásticamente, con sequías e inundaciones extremas, y tenemos que prepararnos como comunidades y gobiernos para ser más resilientes".

La funcionaria destacó que la iniciativa no tiene límites geográficos: "Puede haber una provincia o una ciudad que organice la campaña, pero no hay barreras. Somos todos argentinos y hoy la gente de Bahía Blanca nos necesita. Por eso, por decisión del Gobernador, ayer a última hora se activó la campaña".

Cómo colaborar

Sobre la forma de colaborar, Rezett detalló: "En la ciudad de Paraná tenemos dos puntos de recepción en centros culturales: Casa de la Cultura y el Centro Cultural La Vieja Usina, al lado del Patito Sirirí. Recibimos alimentos no perecederos, elementos de higiene, pañales para niños y adultos, y agua embotellada".

También se habilitó la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires como centro de acopio. "Es la casa de todos los entrerrianos y allí también se reciben donaciones", precisó la directora.

Además, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, está en contacto con los intendentes de la provincia para que cada municipio pueda organizar su propia colecta. "Algo lindo que quiero destacar es la solidaridad de los argentinos. Estamos recibiendo llamados y mensajes de gente que quiere ayudar. Por ejemplo, una señora nos dijo que tenía colchones para donar, pero no sabía cómo transportarlos. Estamos articulando medios para que todo lo recaudado llegue a destino", agregó Rezett.

Una situación crítica

Rezett también destacó la gravedad de la situación en Bahía Blanca. "Tengo dos compañeras viviendo allá y me contaban que no tienen energía, no pueden cargar los celulares. Es una situación difícil, porque un día tenés todo y al otro día te quedás sin nada".

Asimismo, resaltó la magnitud de los daños: "Algunos centros culturales han perdido todo, y el intendente de Bahía Blanca mencionó que la reconstrucción de la ciudad costará más de 500 millones de pesos".

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse: "El año pasado, en el inicio de nuestra gestión, atravesamos una situación similar con las inundaciones en Entre Ríos. Ahora nos toca estar firmes nuevamente. Incluso estamos evaluando organizar algo desde los centros culturales para llevar un poco de alegría a quienes lo necesitan".