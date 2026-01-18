Bar Maipú celebra dos aniversarios con degustaciones y una novedad gastronómica

Este domingo 18 de enero, Bar Maipú América cumple tres años de historia, mientras que Bar Maipú San Juan celebra su primer aniversario, consolidando una propuesta que ya es parte del circuito elegido por los paranaenses.
Bar Maipú vuelve a ser protagonista en la escena gastronómica de Paraná con una doble celebración que promete sabores, encuentros y festejo. Este domingo 18 de enero, Bar Maipú América cumple tres años de historia, mientras que Bar Maipú San Juan celebra su primer aniversario, consolidando una propuesta que ya es parte del circuito elegido por los paranaenses.
Para conmemorar estas fechas especiales, ambos locales abrirán sus puertas con una jornada pensada para agradecer y compartir junto a su público. Durante el festejo, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de distintas marcas que acompañaron el crecimiento de Bar Maipú a lo largo de estos años, reforzando el vínculo entre la gastronomía, las bebidas y la comunidad local.
Además, la celebración será el escenario para la presentación de un nuevo sándwich cubano, una incorporación que se suma a la carta y que busca sorprender con sabores intensos y una identidad bien marcada, fiel al estilo que caracteriza a la casa.
Desde sus inicios, Bar Maipú se ha posicionado como un espacio de encuentro, buena música y propuestas gastronómicas de calidad. Este doble aniversario no solo marca el paso del tiempo, sino también el crecimiento de un proyecto que sigue apostando por la ciudad y por quienes lo eligen día a día.
La invitación está abierta para todos los paranaenses que quieran ser parte del festejo, levantar una copa y celebrar estos nuevos capítulos de Bar Maipú en sus dos sedes.