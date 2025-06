"Paraná es una ciudad única": paseos, historia y naturaleza a la vista de los visitantes

Paraná es una ciudad con múltiples atractivos turísticos que la distinguen de otras localidades. Así lo expresó un prestador local de servicios náuticos, Adrián “Pantera” Monti, quien dialogó con Elonce y compartió su mirada sobre la riqueza natural, histórica y cultural que ofrece la capital entrerriana.

“Paraná tiene muchas cosas que no tienen otras ciudades. Hay muchísimas opciones para el turista: pasear por el río, visitar un viñedo, pescar, jugar al golf, disfrutar de las termas. La verdad que se puede pasar una semana o varios días en la ciudad y siempre hay algo para hacer”, valoró.

Además, Monti resaltó que actualmente realizan cruces al islote para estudiantes de diferentes escuelas. “Hoy trajimos a chicos de San Benito y mañana vamos a recibir otra escuela de Paraná y una de Villaguay. Es muy importante que los gurises conozcan su ciudad y el río”, sostuvo.

El servicio turístico también está disponible para visitantes fuera de las salidas escolares. “Mientras dejamos a los chicos en el islote, podemos hacer el paseo por los siete balnearios hasta los arenales y contar la historia del túnel y del antiguo balneario. Todo esto nos enorgullece”, remarcó.

Paraná, vista desde el río que nos une en 212 años de historia

Consultado sobre su paisaje preferido, no dudó: “El río, por supuesto. Hace más de 30 años que paseo por el río y la gente queda fascinada, sobre todo cuando les contamos cómo se construyó el Túnel Subfluvial", lo que consideró como "una obra maravillosa, a la que no siempre le damos la importancia que merece". "Los extranjeros no pueden creer semejante construcción en este lugar”, completó.

También destacó el compromiso de los prestadores turísticos locales para brindar un buen servicio: “Hoy tenemos propuestas para comer en la embarcación, para hacer actividades en la isla, paseos de pesca con devolución. Es difícil encontrar muchas ciudades como Paraná, con estas características sobre el río, y estoy muy orgulloso de eso”.

Paraná, vista desde el río que nos une en 212 años de historia (foto Elonce)

Durante las recorridas, los turistas expresan su admiración por la flora, la fauna y las postales que ofrece la ciudad. “Ayer vimos cuatro lobitos de río a solo 20 metros del muelle, fue algo único. Hace poco también apareció un carpincho en la isla Curupí. Las aves, las garzas, los martines pescadores, las tortugas, todo eso fascina a quienes participan del safari fotográfico”, compartió.

En el marco del aniversario de la ciudad, el prestador expresó su deseo: “Lo que más quiero es que se recupere el puerto. No para que pasen barcos, sino para que sea como el de Santa Fe, para disfrutarlo. Hay que sacar la herrería vieja, los barcos abandonados y dejarlo lindo. Si se pone en valor, pueden instalarse los artesanos, llegarían inversiones y sería un espacio fantástico que hoy está desaprovechado”.

Paraná, vista desde el río que nos une en 212 años de historia (foto Elonce)

En el cierre del recorrido, la cronista de Elonce remarcó: “Es lindo ver la ciudad limpia y poder compartir esta paz que transmite el río. Muchos hacen por la limpieza del río, pero mucho depende también de nosotros. No debemos arrojar basura y podemos aportar nuestro granito de arena para conservar este lugar maravilloso”.

