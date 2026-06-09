Agmer realiza un nuevo acampe por la reforma previsional

AGMER reinstalará este martes un acampe en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, para manifestar su rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza el Senado de Entre Ríos. La protesta coincidirá con una nueva instancia de debate legislativo de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.

La medida comenzará a las 9 con la instalación de carpas y contará con la participación de integrantes de la conducción provincial del sindicato y delegaciones provenientes de distintos departamentos entrerrianos.

La protesta se desarrollará en paralelo al tratamiento legislativo de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, representantes de AGMER participarán de una de las reuniones de comisión previstas para esta semana en la Cámara de Senadores.

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos indicaron que el objetivo del acampe es visibilizar el rechazo al proyecto mientras continúa el análisis parlamentario de la propuesta de reforma previsional.

Además, señalaron que seguirán de cerca las discusiones y definiciones que se adopten en el ámbito legislativo, al considerar que tendrán consecuencias sobre los trabajadores en actividad, los jubilados y las futuras generaciones de entrerrianos.

Reclamos docentes y jornada nacional de lucha

El acampe también se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA para este 9 de junio. En ese contexto, AGMER ratificó sus reclamos en defensa de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores de la educación.

Desde el sindicato reiteraron su rechazo a la reforma laboral y cuestionaron las políticas de ajuste en áreas como salud y educación. Asimismo, reclamaron salarios y jubilaciones dignas y manifestaron su oposición a medidas que, según sostienen, profundizan la crisis social.