Abrieron las inscripciones para participar de los Juegos Deportivos de la Ciudad

REDACCIÓN ELONCE
La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Algunas son clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos.
La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Algunas son clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos. Es organizado por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia.
Esta propuesta de la Subsecretaría de Deportes cuenta con competencias tanto para las ramas masculinas y femeninas. Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach voley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.
Asimismo, habrá competencias, pero no clasificatorias, a los Juegos Entrerrianos. Ellos son: Ajedrez Sub 16, boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes adaptados.
En diálogo con Elonce, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, brindó detalles sobre la iniciativa: “Va a estar abierta hasta el 25 de mayo y, específicamente, después el deporte se va a desarrollar durante el mes de junio, pero esta es una primera instancia indispensable para cargar a los gurises, que puedan tener seguro, armarse la facturación y todo lo que corresponde a una competencia de este estilo”.
Las competencias comenzarán el 9 de junio y se extenderán durante todo el mes. “Seguramente en cada semana haya uno o dos deportes para que los gurises puedan competir en distintas disciplinas”, indicó el subsecretario, quien también aclaró que quienes participen en instancias provinciales deberán optar por un solo deporte.
Cómo inscribirse
Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias. Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com.
Podrán anotarse desde este lunes 4 de mayo hasta el lunes 25 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.
Lo que hay que saber
Inscripciones: Del lunes 4 de mayor al 25 de mayo
Comienzo de competencias: 9 de junio
1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias
2° PASO: Enviar inscripciones:juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com" target="_blank" rel="noopener"> juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com
Disciplinas clasificatorias a Juegos Deportivos Entrerrianos
Básquet 3x3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)
Disciplinas Que No Clasifican A Juegos Entrerrianos
Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)
Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)
Fútbol Femenino Sub16
Básquet 3x3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Deportes adaptados