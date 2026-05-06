 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Abrieron las inscripciones para participar de los Juegos Deportivos de la Ciudad

La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Algunas son clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos.

6 de Mayo de 2026
Juegos Deportivos de la Ciudad
Juegos Deportivos de la Ciudad

REDACCIÓN ELONCE

La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Algunas son clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos.

La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Algunas son clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos. Es organizado por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia.

 

Esta propuesta de la Subsecretaría de Deportes cuenta con competencias tanto para las ramas masculinas y femeninas. Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach voley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.

 

Asimismo, habrá competencias, pero no clasificatorias, a los Juegos Entrerrianos. Ellos son: Ajedrez Sub 16, boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes adaptados.

 

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, brindó detalles sobre la iniciativa: “Va a estar abierta hasta el 25 de mayo y, específicamente, después el deporte se va a desarrollar durante el mes de junio, pero esta es una primera instancia indispensable para cargar a los gurises, que puedan tener seguro, armarse la facturación y todo lo que corresponde a una competencia de este estilo”.

 

Las competencias comenzarán el 9 de junio y se extenderán durante todo el mes. “Seguramente en cada semana haya uno o dos deportes para que los gurises puedan competir en distintas disciplinas”, indicó el subsecretario, quien también aclaró que quienes participen en instancias provinciales deberán optar por un solo deporte.

 

Cómo inscribirse

 

Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias. Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com.

 

Podrán anotarse desde este lunes 4 de mayo hasta el lunes 25 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.

 

Lo que hay que saber

 

Inscripciones: Del lunes 4 de mayor al 25 de mayo

 

Comienzo de competencias: 9 de junio

 

1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias

2° PASO: Enviar inscripciones:juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com" target="_blank" rel="noopener"> juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com

Disciplinas clasificatorias a Juegos Deportivos Entrerrianos

Básquet 3x3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)

Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)

Disciplinas Que No Clasifican A Juegos Entrerrianos

Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)

Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)

Fútbol Femenino Sub16

Básquet 3x3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)

Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)

Voley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)

Deportes adaptados

 

 

 

Abrieron las inscripciones para los Juegos Deportivos de la Ciudad

Temas:

Juegos Deportivos de la Ciudad Paraná inscripciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso