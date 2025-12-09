 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Abrieron las inscripciones para las colonias de vacaciones municipales

9 de Diciembre de 2025
Colonias de vacaciones municipales Foto: Municipalidad de Paraná

Las actividades estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Desde este martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre se llevan adelante las inscripciones para participar de la próxima temporada de las Colonias de Vacaciones Municipales, propuesta destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

 

Las inscripciones, de 9 a 12 horas, se realizan en los lugares donde se llevarán adelante las actividades de verano, es decir Complejo Deportivo Raúl Alfonsín, Complejo Deportivo El Sol, Complejo Balneario Thompson, Club Paraná y Club Universitario.

 

La temporada dará comienzo el lunes 15 de diciembre y es organizada por la Municipalidad de Paraná.

 

Agua y arena

 

Por otra parte, la temporada 2025/2026 volverá a contar con actividades de playa, ya sea con clases de Stand Up Padel y de canotaje, además de fútbol playa, beach vóley y frisbee.

 

Quienes deseen sumarse a cualquiera de estas propuestas deberán inscribirse en el Complejo Thompson (zona Parque Calistenia), de lunes a viernes de 16 a 19.30 hs.

 

Una vez iniciadas las actividades, el canotaje entrará en acción en los Galpones del Puerto Nuevo, mientras que el SUP y los deportes de playa en el Thompson.

Colonias de vacaciones municipales (foto Municipalidad de Paraná)

En detalle

 

COLONIAS DE VACACIONES

* Complejo Deportivo El Sol (Santos Vega y Coronel Caminos)

* Complejo “Raúl Alfonsín” (Dr. Bernardo Houssay y Barbagelata)

* Club Universitario (Río Negro 550)

* Complejo Balneario Thompson

* Club Paraná (José Ruperto Pérez, 273)

 

COLONIAS DE VACACIONES DE PLAYA

* Stand Up Padel -SUP- (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

* Canotaje (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

* Deportes de Beach -Fútbol Playa, Beach Vóley y Frisbee- (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

