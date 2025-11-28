Abogado de Paraná denunció que intentaron atropellarlo cuando iba en monopatín y luego lo golpearon

Nazareno Duarte relató que un automovilista lo encerró con el auto cuando iba en su monopatín y luego lo atacó a golpes. Aseguró que el agresor “no está en su sano juicio” y pidió intervención urgente de la Justicia.
El abogado laboralista Nazareno Duarte denunció haber sido víctima de una violenta agresión en plena calle Provincias Unidas de la ciudad de Paraná. Según relató a Elonce, él se trasladaba en un monopatín eléctrico cuando un automovilista lo encerró con su vehículo, intentó embestirlo y luego lo golpeó cuando él intentó ponerse a resguardo.
“Yo venía por calle Provincias Unidas cuando esta persona me encierra con el auto y me agrede”, explicó Duarte. Agregó que, pese a continuar la marcha, el conductor volvió a interceptarlo: “Me vuelve a encerrar y yo atino a salir de la calle y subir a la vereda”.
El abogado circulaba en monopatín rumbo a la casa de su madre cuando el agresor descendió del vehículo: “Veo que la persona se baja y me empieza a agredir. Yo atino a defenderme solamente”, afirmó.
Contó además que el atacante es alguien a quien conoce de vista: “Sé quién es, dónde vive y dónde trabaja. Hablando con gente allegada a su entorno, es una persona que no está en sus cabales, tiene determinados problemas psiquiátricos”.
“Tuve suerte; me podría haber arrollado”
Duarte enfatizó que el episodio pudo haber tenido consecuencias graves. “Hoy tuve la suerte de estar contándolo, pero cuando me tira el auto tranquilamente me podría haber arrollado”, sostuvo.
Según el relato, el ataque ocurrió a las 11:41, en la intersección de Provincias Unidas y Liga de los Pueblos Libres. Comerciantes y vecinos acudieron de inmediato en su ayuda.
“La gente de la zona se puso a disposición, me dejaron ver las cámaras y se ofrecieron ser testigos”, señaló. Con ese material, Duarte realizó la denuncia en la Comisaría Décima. Luego, apuntó contra el hecho de que el agresor siga manejando: “Me preocupa que esta persona siga al volante. Sé que es chofer de colectivo de larga distancia”.
“No hay un motivo; intentó chocarme”
El abogado descartó que la agresión estuviera motivada por su profesión o algún conflicto previo. “No hay un motivo específico para que pueda reaccionar así”, aseguró.
Sí confirmó la gravedad del ataque: “Intentó chocarme y tengo un testigo que vio todo. Yo salgo de la calle porque sabía que me podía llegar a pisar”.
El agresor circulaba en un Ford Ka blanco, según quedó registrado en cámaras de seguridad aportadas por vecinos y comerciantes.
Pedido de medidas judiciales
Duarte contó que ya consultó a un abogado penalista y espera que la Fiscalía actúe en los próximos días. “Lo primero que hice fue denunciar y exponer esto públicamente por cualquier represalia”, subrayó.
También adelantó que solicitará una medida de restricción: “Espero que salga una perimetral lo más rápido posible, porque no sé qué represalia puede tomar esta persona al darse cuenta de la denuncia”.
Finalmente, remarcó la necesidad de que la Justicia evalúe la peligrosidad del acusado: “Es una persona con antecedentes penales, problemas de conducta y consumo. No está bien para estar al volante. Lo cuento porque no quiero que otra persona pase por lo que me pasó a mí”. Elonce.com