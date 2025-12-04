A cortador de pasto se le quemó bordeadora y necesita ayuda para comprar otra: “me defiendo con mi trabajo”

Carlos Vega, vecino de Paraná, relató a Elonce que su bordeadora se quemó y quedó sin ingresos. “Sin la máquina no puedo trabajar”, expresó al solicitar ayuda de la comunidad.
Carlos Vega, vecino de Paraná, solicitó colaboración para poder reparar o adquirir una nueva bordeadora, herramienta con la que realizaba trabajos de jardinería y mantenía sus ingresos. Relató las que tenía se quemaron por completo y lo dejó sin posibilidades de continuar con su actividad. “Yo me mantenía haciendo jardinería con la bordeadora, pero me quemaron todo y me quedé sin nada. Con ese trabajo pagaba el alquiler y ahora, sin herramienta, directamente no puedo hacerlo”, explicó.
Vega señaló que durante años logró subsistir gracias a este oficio, logrando tener varios trabajos fijos. “Tengo un montón de clientes; los números están todos en mi teléfono. Siempre me las rebusqué con este trabajo. Antes hacía changas de albañil, pero ahora ya no me toman por la edad”, comentó.
“Las herramientas se arruinaron por completo. La bordeadora; no sirve más”, detalló.
Además, mencionó que averiguó el precio de una nueva máquina, pero está muy por encima de lo que puede afrontar sin ingresos. “Una nueva sale más de $100.000. Hoy no tengo manera de comprarla”, afirmó.
Vega explicó que tampoco puede buscar otro tipo de empleo debido a complicaciones médicas que arrastra desde hace tiempo. “Tengo problemas de columna y varias operaciones de la vista, y eso me dificulta trabajar de manera normal”, sostuvo.
También indicó que, aunque tiene años de aportes, aún no reúne los requisitos para acceder a una jubilación. “Tengo aportes, pero no me alcanza para poder jubilarme”, expresó con preocupación.
Con su única herramienta laboral destruida y sin alternativas por su estado de salud, Vega insistió en que solo necesita volver a trabajar. “Yo me defiendo con mi trabajo; necesito recuperar la herramienta para poder seguir”, remarcó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3434682101, ya sea para ayudar con la reparación de la bordeadora o para contribuir a la compra de una nueva.