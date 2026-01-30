A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, realizarán una muestra de fotoperiodistas

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del 29º aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, fotógrafos organizan una muestra colectiva para homenajear al reportero gráfico y reivindicar el valor del fotoperiodismo en la actualidad.
En el marco del 29º aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, un grupo de reporteros gráficos llevará adelante una muestra fotográfica colectiva que busca mantener viva la memoria del crimen que marcó a fuego al periodismo argentino y, al mismo tiempo, visibilizar la vigencia y la importancia del fotoperiodismo. La iniciativa surgió de manera autogestiva y se concretó en pocos días gracias al trabajo conjunto de colegas de la profesión.
Juan Ignacio Pereira, fotógrafo freelance, explicó el espíritu de la propuesta: “Empezamos a impulsar esto para poder seguir homenajeando y recordando a nuestro compañero José Luis Cabezas. También valorizar nuestro trabajo como reporteros gráficos y mostrar un poco la pluralidad de imágenes y de miradas”.
La muestra fue organizada contrarreloj, pero con fuerte compromiso colectivo. “Le metimos pilas y armamos una una muestra fotográfica. Estuvo dura la convocatoria”, comentó la fotógrafa Juliana Faggi.
El fotoperiodismo, entre la precarización y la defensa del oficio
La exposición también funciona como una instancia de reflexión sobre el presente del oficio. Faggi fue contundente al describir la situación laboral actual. “Ninguno de nosotros estamos trabajando de reporteros gráficos en un medio gráfico. Quieren la foto, pero no quieren pagar por esa foto”, evidenció.
En ese sentido, advirtió sobre la pérdida de calidad en el tratamiento de la imagen: “Creo que el Google Photo tiene mejor calidad de imagen, de comunicación de imagen. Hasta ese nivel se ha llegado”. Para el fotógrafo, la desvalorización del trabajo impacta directamente en el derecho a la información y en la construcción de memoria colectiva.
“La diferencia entre un reportero gráfico y cualquier otro realizador de imagen es que, en base a un trabajo en equipo con el periodista, se logra comunicar”, remarcó, señalando que reducir el trabajo fotográfico al uso de un celular empobrece el mensaje informativo.
Inteligencia artificial, derechos laborales y memoria
Otro de los ejes abordados fue el avance de la inteligencia artificial en los medios. Pereira fue claro: “Nunca va a ser la mirada de un fotógrafo. La IA corresponde a un algoritmo y a patrones”. Y agregó que ninguna tecnología puede reemplazar la experiencia, la sensibilidad y el contexto humano detrás de una imagen.
Inauguración de la muestra
La muestra se inaugurará este sábado 31 a las 20 en el Almacén de los 33, en la esquina de Courreges y Bavio. Allí se exhibirán trabajos de Diego Arias, Juan Manuel Hernández, Mateo Oviedo, Gustavo Cabral, Hernán Sarabia, Lisa Emery, Mariux y María Eugenia Ballestero, entre otros. Será un espacio para homenajear a Cabezas, pero también para defender una profesión que sigue dando pelea.