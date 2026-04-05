Un auto embistió a la multitud durante un desfile en Estados Unidos y dejó a 15 personas heridas

Un violento episodio generó pánico en New Iberia, en Luisiana, Estados Unidos, donde un automóvil embistió a una multitud durante un desfile por el Año Nuevo Lao, dejando al menos 15 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió el sábado 4 de abril en la intersección de Savannakhet y Melancon Road, en medio de una de las festividades más importantes para la comunidad del sudeste asiático en la región.

Según informaron las autoridades, el vehículo impactó contra participantes y espectadores, lo que desató escenas de desesperación y una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Despliegue sanitario y heridos graves

El operativo incluyó ambulancias y helicópteros sanitarios que trasladaron a los heridos a hospitales de la ciudad de Lafayette. Al menos once personas fueron derivadas por vía terrestre y otras dos mediante traslado aéreo.

De acuerdo a los primeros reportes, al menos cuatro víctimas permanecen en estado crítico, mientras que el número total de afectados podría superar las veinte personas.

El conductor, detenido

Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido en el lugar. En una primera evaluación, indicaron que el hecho “no parece haber sido un acto intencional”, aunque la investigación continúa para determinar las causas exactas del episodio.

Algunas versiones señalan que el hombre podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del impacto, lo que será clave en el avance de la causa.

La palabra de las autoridades

Tras lo ocurrido, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó su solidaridad con las víctimas y destacó el trabajo de los equipos de emergencia.

El episodio interrumpió la celebración y obligó a suspender actividades previstas, en un evento que cada año convoca a miles de personas y que ahora quedó marcado por uno de los hechos más graves registrados en este tipo de festividades en la zona.