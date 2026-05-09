Trasladarán a argentinos del crucero con hantavirus para cumplir cuarentena

Los pasajeros argentinos que viajaban a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados a Países Bajos para cumplir cuarentena obligatoria tras el brote de hantavirus detectado en la embarcación que partió desde Ushuaia.

Mientras el barco se aproxima a las Islas Canarias, las autoridades españolas preparan un operativo sanitario especial para evacuar a pasajeros y tripulantes sin que el crucero atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Según explicaron las autoridades, el crucero no atracará directamente en el puerto: los pasajeros serán trasladados en lanchas hasta tierra firme y luego derivados en vehículos aislados hacia el aeropuerto, sin contacto con la población local.

Según informó la periodista española Clara Murillo al canal TN, el desembarco se realizará mediante lanchas y por grupos organizados según nacionalidad. En ese esquema, los argentinos viajarán junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses hacia Países Bajos para cumplir el aislamiento preventivo.

Por su parte, los pasajeros españoles serán derivados a Madrid bajo supervisión médica.

Preocupación en Tenerife por el operativo

La llegada del crucero generó inquietud entre trabajadores portuarios y habitantes de Tenerife, quienes manifestaron preocupación por la falta de información oficial sobre los protocolos sanitarios y medidas de seguridad frente al brote.

El operativo busca evitar riesgos epidemiológicos mientras continúan las investigaciones internacionales para determinar el origen de los contagios registrados a bordo.

En paralelo, el Gobierno argentino anunció que enviará asistencia técnica e insumos de diagnóstico a los países involucrados en la investigación del brote.

Argentina enviará pruebas y asistencia técnica

El Ministerio de Salud informó que pondrá a disposición pruebas para detectar ARN del virus Andes, la cepa identificada en los casos vinculados al crucero y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos.

Además, Argentina enviará placas ELISA y protocolos de diagnóstico y tratamiento para colaborar con la detección temprana de posibles nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias también trabajan en la reconstrucción epidemiológica de los primeros casos, aunque aclararon que hasta el momento no se detectaron contagios relacionados con el brote dentro del país.

Especialistas del Instituto Malbrán realizarán estudios sobre roedores silvestres en Tierra del Fuego para reforzar la vigilancia sanitaria en la región.

Tierra del Fuego descartó un contagio en Ushuaia

El gobierno de Tierra del Fuego descartó que el brote se haya originado en Ushuaia. El director provincial de Epidemiología, Juan Petrina, afirmó que la posibilidad de que la pareja neerlandesa infectada se haya contagiado en territorio fueguino es “prácticamente nula”.

“Creo que estamos frente a una campaña de desprestigio hacia nuestro destino”, afirmóPetrina, quien remarcó que la provincia nunca registró casos de hantavirus de la variante Andes, la cepa involucrada en el brote.

Durante una conferencia de prensa, explicó que el período de incubación del virus y el recorrido previo realizado por los pasajeros antes de embarcar el 1 de abril permiten descartar casi completamente esa hipótesis.

Según explicaron funcionarios locales, la pareja neerlandesa fallecida había permanecido apenas dos días en Tierra del Fuego durante un viaje de varios meses por Argentina y Chile, por lo que consideran poco probable que el contagio se haya producido allí.

La investigación sanitaria internacional se concentra ahora en determinar dónde se produjo el contagio inicial que desencadenó el brote en el crucero.