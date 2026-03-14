Se agravó el cuadro de salud de Jair Bolsonaro: tiene falla renal y sigue en terapia intensiva

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presenta falla renal y bronconeumonía, según informaron los médicos del hospital DF Star, donde se encuentra en estado grave y bajo tratamiento intensivo.
La salud de Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil, sigue siendo motivo de preocupación. Tras ser trasladado desde la prisión a la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star en Brasilia, se detectó un empeoramiento en su función renal, además de bronconeumonía bacteriana bilateral. Aunque los médicos señalan que está clínicamente estabilizado, advierten que su situación continúa siendo grave.
Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado tras presentar fiebre alta, vómitos, sudoración, escalofríos y baja saturación de oxígeno. Los exámenes confirmaron la presencia de bronconeumonía, probablemente causada por aspiración, y un aumento de los marcadores inflamatorios desde el inicio del tratamiento.
El expresidente continuará recibiendo antibióticos intravenosos, hidratación, fisioterapia respiratoria y motora, y medidas para prevenir trombosis venosa. Por el momento, no se prevé su alta de la UCI, según el comunicado firmado por los doctores Claudio Birolini y Leandro Echenique.
Antecedentes médicos y contexto judicial
Bolsonaro fue trasladado al hospital tras detectarse que las instalaciones médicas de la prisión eran insuficientes para atender su cuadro. El exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado luego de las elecciones de 2022, en las que resultó ganador Lula da Silva.
El expresidente ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. Su historial incluye complicaciones digestivas, heridas de la agresión y otras internaciones por problemas respiratorios y renales.
Según informó el medio Folha de Sao Paulo, Bolsonaro “se encuentra clínicamente estable, pero presentó un empeoramiento de la función renal y marcadores inflamatorios elevados”, confirmando la gravedad de su situación, indicó Ámbito.
Tratamiento y seguimiento médico
El cuerpo médico del DF Star confirmó que Bolsonaro seguirá bajo tratamiento intensivo con antibióticos, hidratación intravenosa y cuidados especializados para mantener su estabilidad. La bronconeumonía y la insuficiencia renal requieren seguimiento constante en la UCI para prevenir complicaciones mayores.
La familia del expresidente, incluyendo al senador Flavio Bolsonaro, ha estado al tanto de la evolución de su salud. El senador había informado previamente que su padre presentaba malestares significativos al amanecer del viernes, lo que motivó el traslado urgente al hospital.