España registra un nuevo choque de trenes y ya suma tres accidentes en cuatro días

Un nuevo accidente ferroviario volvió a encender las alertas en España. Un tren que circulaba por la localidad de Alumbres, en la zona de Cartagena, chocó este jueves contra una grúa que realizaba tareas de mantenimiento y dejó al menos dos personas heridas.

Con este episodio, España acumula tres siniestros ferroviarios en apenas cuatro días, una seguidilla que genera preocupación en torno a la seguridad del sistema. El hecho ocurrió a unos 13 kilómetros del centro de Cartagena, en un tramo de la línea de FEVE que conecta esa ciudad con Los Nietos. Al momento del impacto, la formación transportaba a 16 pasajeros.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información difundida por el Centro de Coordinación de Emergencias, el tren colisionó contra una grúa que se encontraba junto a las vías mientras se realizaban trabajos para reparar un cable eléctrico descolgado en un terreno cercano.

Tras el impacto, se activó un amplio operativo con bomberos, ambulancias del servicio sanitario 061, Guardia Civil y personal de Protección Civil. Los equipos asistieron a los pasajeros y aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.

Como consecuencia del choque, varios vidrios de la formación se rompieron y uno de los laterales resultó dañado. Sin embargo, el tren no volcó ni descarriló, lo que evitó consecuencias mayores.

El tren colisionó contra una grúa que se encontraba junto a las vías.

Si bien el número exacto de lesionados aún no fue determinado con precisión, las primeras evaluaciones indican que todas las heridas serían leves.

Una zona señalada como riesgosa

Medios locales señalaron que el sector donde ocurrió el hecho ya había sido advertido como un punto complejo para la circulación, debido a la falta de señalización específica y de sistemas de regulación como semáforos ferroviarios.

En ese tramo, la única referencia del paso de la formación suele ser el sonido que produce al desplazarse por las vías. Las causas del choque todavía son materia de investigación.

Tres episodios en menos de una semana

El siniestro se suma a otros dos accidentes recientes que pusieron el foco sobre la infraestructura ferroviaria en España. El domingo se produjo una tragedia en Adamuz, en la provincia de Córdoba, con decenas de víctimas fatales, mientras que días después un tren de cercanías descarriló en Gelida, Barcelona, tras el desplome de un muro de contención, con un fallecido y varios heridos graves.

Con esta nueva colisión en la región de Murcia, las autoridades trabajan para esclarecer responsabilidades y evaluar medidas preventivas, en un contexto marcado por la repetición de incidentes en la red ferroviaria.