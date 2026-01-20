Nuevo accidente de tren en España: el maquinista murió y hay al menos 15 heridos

Entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4 de Rodalies, se produjo un grave accidente ferroviario en Cataluña, España. Un tren de Rodalies chocó en Barcelona y dejó un muerto y 15 heridos, según informó Protección Civil de la Generalitat.

Según fuentes oficiales, la persona fallecida es el maquinista de la formación. “Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, señaló Protección Civil a través de su cuenta en la red social X. Para asistir a los afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia que trabajan en el lugar, según publicó TN.

Intensas lluvias y riesgo en la región

El accidente se da en un contexto de fuertes precipitaciones que complican la circulación ferroviaria en Cataluña.

Las autoridades aseguraron que todos los servicios de emergencia trabajan coordinadamente para atender a los afectados y garantizar la seguridad en las vías.

En paralelo, la Generalitat informó que otro tren de la línea RG1, entre Blanes y Maçanet, sufrió un descarrilamiento por la pérdida de un eje. En este caso, solo viajaban diez pasajeros y no se registraron heridos, aunque el incidente contribuye a la alarma sobre el estado de la red ferroviaria.

Contexto de alerta en España

Estos accidentes ocurren pocos días después de la tragedia en Andalucía, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron en Adamuz, provincia de Córdoba, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos. La coincidencia de ambos sucesos genera preocupación sobre la seguridad del transporte ferroviario en España.