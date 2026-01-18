Choque de trenes en España dejó al menos diez muertos y decenas de heridos

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en el sur de España. El servicio entre Madrid y Andalucía quedó suspendido, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.
Un grave accidente ferroviario se produjo este domingo en el sur de España, donde al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas tras el descarrilamiento y posterior choque de dos trenes de alta velocidad. El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Adamuz, en el municipio de Córdoba, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil y de los servicios regionales de emergencias.
De acuerdo con la información oficial, una formación de la empresa Iryo que se dirigía desde Málaga hacia Madrid descarriló por causas que aún se investigan e invadió la vía contigua. En ese momento, por el mismo tramo circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid–Huelva, el cual también descarriló tras el impacto.
Como consecuencia del choque, varias personas quedaron atrapadas entre los hierros, lo que obligó a un amplio despliegue de equipos de rescate, bomberos y personal sanitario. Las tareas de auxilio continuaban mientras se intentaba determinar el número total de heridos y la gravedad de sus lesiones.
Tras el siniestro, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó que el servicio de trenes de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid quedó completamente suspendido. No obstante, aclararon que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano funcionan con normalidad.
#CirculaEnRedes📲| Descarrilan dos trenes en España. El tren de larga distancia que cubre el recorrido entre Málaga y Puerta de Atocha, en Madrid, se salió de la vía; esto provocó la salida de vía de otro ferrocarril que circulaba en la vía contigua. El saldo fue de dos muertos… pic.twitter.com/oSASjgQsFy— Tabasco HOY (@TabascoHOY) January 18, 2026
En tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó a través de sus redes sociales que los hospitales madrileños y los equipos del servicio de emergencias SUMMA 112 permanecen en alerta y a disposición de la Junta de Andalucía para colaborar en la atención de las víctimas. Además, señaló que en la estación de Atocha se desplegaron equipos de apoyo para acompañar a los familiares de los pasajeros afectados.
Las autoridades españolas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se mantienen los operativos de emergencia y asistencia en la zona.