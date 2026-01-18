 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Tragedia ferroviaria en Europa

Choque de trenes en España dejó al menos diez muertos y decenas de heridos

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en el sur de España. El servicio entre Madrid y Andalucía quedó suspendido, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

18 de Enero de 2026
Descarrilaron y chocaron dos trenes en España
Descarrilaron y chocaron dos trenes en España

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en el sur de España. El servicio entre Madrid y Andalucía quedó suspendido, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

Un grave accidente ferroviario se produjo este domingo en el sur de España, donde al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas tras el descarrilamiento y posterior choque de dos trenes de alta velocidad. El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Adamuz, en el municipio de Córdoba, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil y de los servicios regionales de emergencias.

 

De acuerdo con la información oficial, una formación de la empresa Iryo que se dirigía desde Málaga hacia Madrid descarriló por causas que aún se investigan e invadió la vía contigua. En ese momento, por el mismo tramo circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid–Huelva, el cual también descarriló tras el impacto.

Descarrilaron y chocaron dos trenes en España
Descarrilaron y chocaron dos trenes en España

Como consecuencia del choque, varias personas quedaron atrapadas entre los hierros, lo que obligó a un amplio despliegue de equipos de rescate, bomberos y personal sanitario. Las tareas de auxilio continuaban mientras se intentaba determinar el número total de heridos y la gravedad de sus lesiones.

 

Tras el siniestro, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó que el servicio de trenes de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid quedó completamente suspendido. No obstante, aclararon que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano funcionan con normalidad.

En tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó a través de sus redes sociales que los hospitales madrileños y los equipos del servicio de emergencias SUMMA 112 permanecen en alerta y a disposición de la Junta de Andalucía para colaborar en la atención de las víctimas. Además, señaló que en la estación de Atocha se desplegaron equipos de apoyo para acompañar a los familiares de los pasajeros afectados.

 

Las autoridades españolas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se mantienen los operativos de emergencia y asistencia en la zona.

Temas:

choque trenes España
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso