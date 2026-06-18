El Papa celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán 

El Papa León XIV comentó esta miércoles, durante la audiencia general, los acontecimientos internacionales actuales. Antes de sus palabras de clausura, el Santo Padre abordó tanto el progreso diplomático en las relaciones entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos como la violencia que persiste en Ucrania.

El pontífice agradeció a los mediadores, Qatar y Pakistán, por sus esfuerzos: "Celebro el acuerdo entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, que se firmará el viernes, como un resultado alentador de un diálogo paciente y de los esfuerzos de negociación".

"Expreso mi gratitud a los países que trabajaron para facilitar la reunión de las partes y hacer posible este acuerdo. Espero que contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente, y a promover el diálogo y la cooperación entre los pueblos.

Las recientes negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos se desarrollan en un contexto de tensiones de larga data, marcadas por el programa nuclear iraní, las sanciones mutuas y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio. Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear internacional (JCPOA) en 2018 y la posterior reimposición de restricciones económicas por parte de Washington, Teherán incrementó gradualmente su programa de enriquecimiento de uranio.

El acuerdo actualmente en negociación es interpretado en los círculos diplomáticos como un intento de prevenir una mayor escalada en la región y de garantizar la seguridad de las rutas marítimas en el estratégico estrecho de Ormuz, mediante compromisos internacionales sobre comercio y seguridad.

Guerra en Ucrania

Por el contrario, el Papa se refirió con tristeza a los informes sobre la guerra en Ucrania: "Recibimos noticias dolorosas sobre la guerra en Ucrania, que continúa extendiéndose. Numerosas víctimas inocentes, rescatistas asesinados, iglesias y sitios de patrimonio cultural devastados por las llamas".

"Mis pensamientos están con todos aquellos que lloran a sus seres queridos, con los heridos y con quienes continúan sirviendo valientemente a la vida en medio de la violencia. Invito a todos a orar para que esta guerra termine. Pidamos al Señor que abra vías de diálogo, que calme el odio y que haga posible una paz justa y duradera."

El conflicto en Ucrania, lamentado por el Papa, provocó nuevos daños a sitios de gran importancia histórica en el país, incluido el reciente ataque al Monasterio de las Cuevas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra). Fundado en el siglo XI, este monasterio es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y es uno de los santuarios más importantes del cristianismo ortodoxo en Europa del Este.

La escalada de los combates afectó cada vez más centros religiosos e infraestructura civil, provocando incendios y la destrucción de monasterios e iglesias históricas, y generando preocupación internacional sobre la protección del patrimonio cultural en Ucrania.