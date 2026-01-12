Dos detenidos por el crimen del peluquero argentino asesinado en México

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber participado en el crimen del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba como personal de seguridad en un bar de Tulum, México. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que vinculó el hecho con una disputa relacionada al narcomenudeo.

“El motivo de esta agresión fue por narcomenudeo”, afirmó en conferencia de prensa el fiscal general del estado mexicano, Raciel López Salazar, al brindar precisiones sobre el avance de la investigación, publicó Clarín.

Los sospechosos fueron identificados por sus nombres de pila como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos del estado de Jalisco. Según la reconstrucción oficial, el ataque ocurrió el viernes a las 14, en el estacionamiento del Vesica Cenote Club, ubicado en Tulum, cuando los agresores abrieron fuego contra Minucci y otros dos empleados de seguridad.

Como consecuencia del ataque, además del argentino, resultaron heridos dos hombres de 29 y 28 años, ambos de la provincia mexicana de Veracruz, quienes también cumplían funciones como guardias del local. El fiscal indicó que las detenciones se concretaron el domingo y que durante el hecho se enfrentaron “dos grupos criminales”.

Desde la Fiscalía aclararon que el crimen no estuvo vinculado con otro episodio violento registrado esa misma noche durante una fiesta electrónica en la zona, que también culminó con una persona fallecida.

El ataque y la muerte del argentino

Jonatan Minucci recibió múltiples disparos en el cuello, el rostro, el brazo y el pecho. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, donde finalmente falleció. En el mismo centro de salud fueron atendidos los otros dos guardias heridos.

Jonatan Minucci, víctima de homicidio

Horas después del asesinato del argentino, se registraron al menos otros dos ataques armados en distintos puntos de Tulum. El primero ocurrió en un local donde se desarrollaba una fiesta electrónica, mientras que el segundo fue reportado en la colonia 2 de Octubre, donde vecinos denunciaron haber escuchado varias detonaciones. Las autoridades no confirmaron si hubo heridos en ese último episodio.

Quién era Jonatan Minucci

Minucci era oriundo de la ciudad santafesina de Fray Luis Beltrán, ubicada sobre la costa del río Paraná, a pocos kilómetros de Rosario. En su ciudad era un peluquero muy conocido y tenía su propio local, denominado “Good Look”, ubicado sobre la avenida principal.

A mediados del año pasado decidió viajar a México con la intención de trabajar por un tiempo y mejorar su situación económica. A comienzos de noviembre se instaló en Tulum, luego de hablar el proyecto con su pareja. Poco después, ya en el exterior, se enteró de que iba a ser padre por primera vez.

La noticia del embarazo lo llevó a planificar su regreso a la Argentina. Según allegados, tenía la intención de abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y alquilar una vivienda para su familia. Mientras tanto, en México realizaba trabajos ocasionales y, ante la dificultad de establecer su actividad principal, comenzó a desempeñarse como personal de seguridad en bares de la zona.

El recuerdo y el pedido de la familia

Tras conocerse el crimen, familiares y amigos de Minucci expresaron su dolor en redes sociales. “A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba a todo el mundo”, recordó una amiga en diálogo con medios nacionales.

Otra allegada escribió: “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”.

La familia del argentino mantiene contacto con Cancillería y comenzó una colecta solidaria para poder repatriar los restos. Los datos difundidos para colaborar son:

La causa continúa en investigación en la Justicia mexicana, mientras se esperan avances judiciales tras la detención de los sospechosos.