 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Avanza la investigación por el homicidio

Dos detenidos por el crimen del peluquero argentino asesinado en México

Dos hombres fueron detenidos en México por el crimen de Jonatan Minucci, el peluquero argentino asesinado a tiros en Tulum. La Fiscalía de Quintana Roo informó que el ataque estuvo vinculado al narcomenudeo.

12 de Enero de 2026
Jonatan Minucci, víctima de homicidio
Jonatan Minucci, víctima de homicidio

Dos hombres fueron detenidos en México por el crimen de Jonatan Minucci, el peluquero argentino asesinado a tiros en Tulum. La Fiscalía de Quintana Roo informó que el ataque estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber participado en el crimen del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba como personal de seguridad en un bar de Tulum, México. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que vinculó el hecho con una disputa relacionada al narcomenudeo.

 

“El motivo de esta agresión fue por narcomenudeo”, afirmó en conferencia de prensa el fiscal general del estado mexicano, Raciel López Salazar, al brindar precisiones sobre el avance de la investigación, publicó Clarín.

Los sospechosos fueron identificados por sus nombres de pila como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos del estado de Jalisco. Según la reconstrucción oficial, el ataque ocurrió el viernes a las 14, en el estacionamiento del Vesica Cenote Club, ubicado en Tulum, cuando los agresores abrieron fuego contra Minucci y otros dos empleados de seguridad.

(foto Fiscal&iacute;a General del Estado)
(foto Fiscalía General del Estado)

Como consecuencia del ataque, además del argentino, resultaron heridos dos hombres de 29 y 28 años, ambos de la provincia mexicana de Veracruz, quienes también cumplían funciones como guardias del local. El fiscal indicó que las detenciones se concretaron el domingo y que durante el hecho se enfrentaron “dos grupos criminales”.

 

Desde la Fiscalía aclararon que el crimen no estuvo vinculado con otro episodio violento registrado esa misma noche durante una fiesta electrónica en la zona, que también culminó con una persona fallecida.

 

El ataque y la muerte del argentino

 

Jonatan Minucci recibió múltiples disparos en el cuello, el rostro, el brazo y el pecho. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, donde finalmente falleció. En el mismo centro de salud fueron atendidos los otros dos guardias heridos.

Jonatan Minucci, v&iacute;ctima de homicidio
Jonatan Minucci, víctima de homicidio

Horas después del asesinato del argentino, se registraron al menos otros dos ataques armados en distintos puntos de Tulum. El primero ocurrió en un local donde se desarrollaba una fiesta electrónica, mientras que el segundo fue reportado en la colonia 2 de Octubre, donde vecinos denunciaron haber escuchado varias detonaciones. Las autoridades no confirmaron si hubo heridos en ese último episodio.

 

Quién era Jonatan Minucci

 

Minucci era oriundo de la ciudad santafesina de Fray Luis Beltrán, ubicada sobre la costa del río Paraná, a pocos kilómetros de Rosario. En su ciudad era un peluquero muy conocido y tenía su propio local, denominado “Good Look”, ubicado sobre la avenida principal.

 

A mediados del año pasado decidió viajar a México con la intención de trabajar por un tiempo y mejorar su situación económica. A comienzos de noviembre se instaló en Tulum, luego de hablar el proyecto con su pareja. Poco después, ya en el exterior, se enteró de que iba a ser padre por primera vez.

 

La noticia del embarazo lo llevó a planificar su regreso a la Argentina. Según allegados, tenía la intención de abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y alquilar una vivienda para su familia. Mientras tanto, en México realizaba trabajos ocasionales y, ante la dificultad de establecer su actividad principal, comenzó a desempeñarse como personal de seguridad en bares de la zona.

 

El recuerdo y el pedido de la familia

 

Tras conocerse el crimen, familiares y amigos de Minucci expresaron su dolor en redes sociales. “A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba a todo el mundo”, recordó una amiga en diálogo con medios nacionales.

 

Otra allegada escribió: “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”.

 

La familia del argentino mantiene contacto con Cancillería y comenzó una colecta solidaria para poder repatriar los restos. Los datos difundidos para colaborar son:

Alias: JONA.REGRESO.ARG

CVU: 0000003100041824436446

Nombre: Jaquelina Estefanía Minucci

La causa continúa en investigación en la Justicia mexicana, mientras se esperan avances judiciales tras la detención de los sospechosos.

Temas:

crimen de peluquero Jonatan Minucci
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso