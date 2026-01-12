 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policía retirado que custodiaba un depósito avícola mató a un ladrón 

Un ex policía de la provincia de Buenos Aires que custodiaba un depósito avícola mató a un ladrón. Además del fallecido, hay un delincuente detenido y un prófugo.

12 de Enero de 2026
Un policía retirado mató a un delincuente durante un intento de robo en un depósito de avícola ubicado sobre la colectora de la autopista Dellepiane Sur, Buenos Aires. Además del fallecido, hay un ladrón detenido y un prófugo.

 

El hecho sucedió el pasado 5 de enero, pero trascendió en las últimas horas tras la difusión de las imágenes que captan el momento del hecho delictivo y el accionar del ex agente policial.

 

Según se describe en la causa, el intento de robo y muerte ocurrió mientras se realizaba la descarga de mercadería, momento en el cual tres delincuentes armados sorprendieron al personal presente en el lugar.

 

En ese momento, el custodio del comercio, un ex Oficial de la Policía Bonaerense, "repelió el robo hiriendo a uno de los agresores, argentino de 43 años, y lo redujo en el lugar, mientras que los otros dos se dieron a la fuga en un vehículo".

 

"Ya está loco, ya fue. Me rompiste la panza, hermano. Ya está", expresó el delincuente, quien vestía una camiseta de fútbol.

Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Grierson, se confirmó que, tres días después, falleció producto de la gravedad de la herida en el estómago luego recibir un disparo.

 

Horas después del hecho delictivo se constató el ingreso de uno de los fugitivos herido, un ciudadano argentino de 23 años, al mismo hospital, por lo que ya se encuentra detenido.

 

 

Personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada, partes de un arma calibre .45 de los ladrones y también un arma 9 mm perteneciente al personal de seguridad.

 

En la causa, caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 a cargo de la fiscal Bernarda Yamile, que ordenó la detención del acusado.

Temas:

ladrón muerto policía Buenos Aires
