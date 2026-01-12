 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales

El Papa León XIV se reunió con Corina Machado en el Vaticano

12 de Enero de 2026
El Papa y Corina Machado
El Papa y Corina Machado Foto: VATICAN MEDIA

El Papa León XIV recibió este lunes a Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. El encuentro estuvo organizado en medio de máxima reserva.

Según reveló el boletín diario de la Santa Sede, el Papa León XIV recibió este lunes en audiencia a la venezolana María Corina Machado.

 

La presencia en el Vaticano de la reciente ganadora del Nobel de la Paz, fue una sorpresa. Evidentemente el encuentro, el primero entre Machado y el primer Pontífice estadounidense, fue organizado en medio de máxima reserva. El nombre de Machado, en efecto, nunca apareció en la lista previa de audiencias del día.

 

Machado logró salir de la clandestinidad en Venezuela de forma rocambolesca en diciembre pasado, para llegar, tarde, hasta Oslo, donde el Premio Nobel de la Paz finalmente fue recibido por su hija.

Si bien se desconocía al momento el contenido y duración del encuentro con Robert Prevost en el Palacio Apostólico del Vaticano, se descuenta que en la agenda estuvo la tensa situación que vive actualmente Venezuela, donde, más allá de la salida de Maduro tras una operación decidida por Trump, fue su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la elegida por la Casa Blanca para liderar este período de transición que mantiene en vilo al mundo.

 

“Es una mujer muy gentil”, dijo el presidente estadounidense sobre Machado el día de la captura de Maduro, “pero creo que para ella va a ser muy complicado ser la líder, no tiene suficiente respaldo y respeto en el país”, explicó. Sin embargo, días más tarde dijo que recibiría a la líder opositora, quien ofreció compartir con él el Nobel de la Paz, en la Casa Blanca. Este domingo adelantó que ese encuentro podría darse “el martes o miércoles” de esta semana.

Foto: VATICAN MEDIA
Foto: VATICAN MEDIA

El encuentro con el Papa, al parecer pedido por Machado, tuvo lugar a días de que se conociera que el Vaticano intentó frenar el operativo militar de Estados Unidos y mediar para que Maduro pudiera exiliarse en Rusia, según una investigación de The Washington Post.

