El presidente de Cuba respondió a la amenaza de Trump: "nadie nos dicta qué hacer"

El presidente de Cuba respondió a la amenaza de Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, desestimó este domingo la amenaza de su par estadounidense, Donald Trump, quien anunció el cese total de la asistencia petrolera y financiera que Venezuela enviaba a Cuba e instó a la isla a sentarse a la mesa de negociaciones bajo las condiciones de Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló Díaz Canel en su cuenta de X, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, añadió Díaz Canel.

Asimismo, destacó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas” que padecen los cubanos, “deberían callar por vergüenza”, porque “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE. UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, dijo.

Amenazas de Trump

Previamente, el mandatario estadounidense escribió en sus redes sociales: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: "Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!", afirmó.

“Un hegemón criminal y descontrolado”

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, había afirmado, también en X, que Estados Unidos “se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

Desde 2000, debido a un embargo por parte de Estados Unidos, La Habana depende del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Nicolás Maduro, el fallecido Hugo Chávez.

Actualmente, Cuba sufre de una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.