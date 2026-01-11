Radicalismo Auténtico lanzó una declaración crítica al rumbo del gobierno de Milei

El espacio difundió su Declaración Fundacional con fuertes cuestionamientos al modelo neoliberal y al actual Gobierno nacional. Planteó la necesidad de un Estado fuerte, defensa de derechos sociales y una reconstrucción del radicalismo basada en soberanía, ética y solidaridad.
La Declaración Fundacional del Radicalismo Auténtico expuso un duro diagnóstico sobre la situación social, económica y política de la Argentina, con fuertes críticas al gobierno nacional encabezado por Javier Milei y un llamado a reconstruir el rol del radicalismo desde valores históricos vinculados a la soberanía, la justicia social y la ética democrática.
En el documento, el espacio político sostuvo que el país atraviesa “un tiempo que duele”, al describir un escenario de profunda desigualdad social en el que “millones de compatriotas solo sobreviven sin lo indispensable”, mientras una minoría concentra una “riqueza obscena” de manera especulativa e improductiva. Según el texto, esta situación no es casual, sino consecuencia de la reiteración de “recetas ya fracasadas” que se presentan bajo la promesa de cambio y novedad.
La declaración advirtió que el actual paradigma neoliberal se expresa de forma “brutal e inhumana”, profundizando la desigualdad, condenando a amplios sectores a la marginalidad y poniendo en riesgo la propia existencia de la Nación. En ese marco, el Radicalismo Auténtico señaló que el gobierno de Milei incurrió en violaciones a la Constitución, las leyes y el estado de derecho, además de vaciar de contenido el consenso democrático construido históricamente.
Un Estado fuerte y derechos garantizados
Ante este diagnóstico, las mujeres y los hombres que integran el Radicalismo Auténtico fijaron una serie de definiciones programáticas. En primer lugar, afirmaron que resulta “imperioso” forjar un Estado eficiente y fuerte, con capacidad de planificación orientada al trabajo, la producción y el desarrollo, y que establezca límites claros a los intereses corporativos del privilegio.
Asimismo, el documento remarcó la defensa de la educación pública de calidad y la salud como derechos fundamentales y como base de la igualdad de oportunidades. También subrayó la necesidad de proteger los derechos conquistados y promover su ampliación, frente a lo que consideraron un proceso de retroceso impulsado desde el poder central.
Otro de los ejes planteados fue la política exterior y de alineamientos internacionales. En ese sentido, la declaración sostuvo que “el único alineamiento posible” debe ser con la defensa del interés nacional, la soberanía y la integración regional.
La reconstrucción del radicalismo
Además de las definiciones sobre el rol del Estado, el Radicalismo Auténtico planteó una autocrítica y una hoja de ruta para el propio partido. Señaló que el radicalismo debe recuperar su identidad histórica, anclada en valores y principios como la defensa de la soberanía, el patrimonio nacional y una fuerte sensibilidad social.
El documento también destacó la importancia de abrazar las luchas del feminismo, acompañar sus militancias y comprometerse activamente con la defensa del medio ambiente. En ese marco, reivindicó la “ética de la solidaridad” como principio central de la acción política, al entender que los sectores más desprotegidos forman parte de una comunidad de la que nadie puede desentenderse.
Otro punto central fue la concepción de Nación, definida no como una simple suma de individuos, sino como la construcción de lazos solidarios entre los miembros de una comunidad organizada. Finalmente, el texto planteó la necesidad de desterrar prácticas clientelares, prebendas y el interés personal como forma de hacer política, a las que consideró incompatibles con una democracia auténtica.
La Declaración Fundacional del Radicalismo Auténtico se presentó así como un posicionamiento político e ideológico frente al actual contexto nacional y como una convocatoria a reconstruir el radicalismo desde una perspectiva crítica, democrática y profundamente social.
"Las mujeres y los hombres del Radicalismo Auténtico nos comprometemos a luchar y militar por una Patria Libre, Justa e Igualitaria para garantizar la justicia social", concluye el documento.
La declaración es firmada por:
