 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

Frenó para estacionar, fue chocado desde atrás y otro auto también resultó dañado

El siniestro vial ocurrió sobre avenida Blas Parera, cuando un vehículo frenó para estacionar y fue impactado desde atrás. Producto del choque, otro auto estacionado también resultó dañado.

12 de Enero de 2026
Un auto frenó para estacionar, fue embestido y otro rodado estacionado resultó afectado
Un auto frenó para estacionar, fue embestido y otro rodado estacionado resultó afectado Foto: Fotos: Reporte 100.7

El siniestro vial ocurrió sobre avenida Blas Parera, cuando un vehículo frenó para estacionar y fue impactado desde atrás. Producto del choque, otro auto estacionado también resultó dañado.

Un siniestro vial con tres vehículos involucrados se registró en la avenida Blas Parera, de Paraná, cuando un automóvil que intentaba estacionar fue embestido desde atrás y, a raíz del impacto, otro rodado estacionado también resultó afectado. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Volkswagen Gol Trend
Volkswagen Gol Trend

Según se informó, por causas que se trataban de establecer, un Volkswagen Gol Trend circulaba por avenida Blas Parera en sentido sur-norte y, antes de llegar a la intersección con calle Francia, redujo la marcha con la intención de estacionar. En ese momento, fue colisionado desde atrás por un Chevrolet.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del Chevrolet perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un tercer automóvil, un Volkswagen Fox, que se encontraba correctamente estacionado en la vía pública.

Chevrolet Classic
Chevrolet Classic

Producto del choque, los tres rodados sufrieron daños materiales de consideración, aunque no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica, ya que ninguno de los conductores resultó herido.

Un auto fren&oacute; para estacionar, fue embestido y otro rodado estacionado result&oacute; afectado
Un auto frenó para estacionar, fue embestido y otro rodado estacionado resultó afectado

En el lugar intervino personal policial y se dio aviso a Tránsito municipal, debido a que se constató que el conductor del Chevrolet no contaba con el seguro obligatorio vigente. Se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y normalizar la circulación en la zona.

Temas:

Choque siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso