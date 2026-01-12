Frenó para estacionar, fue chocado desde atrás y otro auto también resultó dañado

El siniestro vial ocurrió sobre avenida Blas Parera, cuando un vehículo frenó para estacionar y fue impactado desde atrás. Producto del choque, otro auto estacionado también resultó dañado.
Un siniestro vial con tres vehículos involucrados se registró en la avenida Blas Parera, de Paraná, cuando un automóvil que intentaba estacionar fue embestido desde atrás y, a raíz del impacto, otro rodado estacionado también resultó afectado. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Según se informó, por causas que se trataban de establecer, un Volkswagen Gol Trend circulaba por avenida Blas Parera en sentido sur-norte y, antes de llegar a la intersección con calle Francia, redujo la marcha con la intención de estacionar. En ese momento, fue colisionado desde atrás por un Chevrolet.
Como consecuencia del impacto, el conductor del Chevrolet perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un tercer automóvil, un Volkswagen Fox, que se encontraba correctamente estacionado en la vía pública.
Producto del choque, los tres rodados sufrieron daños materiales de consideración, aunque no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica, ya que ninguno de los conductores resultó herido.
En el lugar intervino personal policial y se dio aviso a Tránsito municipal, debido a que se constató que el conductor del Chevrolet no contaba con el seguro obligatorio vigente. Se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y normalizar la circulación en la zona.