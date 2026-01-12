 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Parque Interlagos abrió la temporada con propuestas para toda la familia

12 de Enero de 2026
Parque Interlagos.
El complejo turístico ubicado en María Grande inició 2026 con una amplia oferta de actividades, servicios y nuevas atracciones que combinan naturaleza, aventura y descanso

El verano comenzó con intensidad en el Parque Interlagos, complejo ubicado a 60 kilómetros de Paraná, en María Grande, que combina naturaleza, piletas, deportes, gastronomía y aventura. La temporada 2026 la abrieron con una afluencia importante de público y con nuevas atracciones que amplían la experiencia para visitantes de todas las edades.

 

En diálogo con Elonce, Brian Aranda, responsable de marketing del parque, señaló que el último fin de semana marcó el inicio del movimiento fuerte: “Fue un día ideal, acompañó la temperatura y fue el comienzo real de la temporada”, expresó.

El Parque Interlagos tiene una tirolesa que atraviesa todo el complejo. Foto: Archivo.
El corazón del complejo continúa siendo el parque acuático, con 16 toboganes en distintos niveles, piletas pasivas con 48 hidromasajes y un acuario a cielo abierto con flamencos, cisnes, carpinchos y peces.

 

Oferta ampliada y nuevos atractivos

 

Además del sector acuático, el complejo sumó un parque aéreo con cinco niveles, 63 juegos y tirolesa de más de 300 metros que atraviesa sectores del predio. Para los más pequeños incorporaron un mini parque con juegos adaptados y un área temática que se complementa con la granja educativa y el museo de maquinaria agrícola, donde se exhiben piezas históricas vinculadas a la región.

 

 

Aranda destacó que “el principal público viene de Santa Fe y Rosario, entre el 65 y 70 por ciento”, aunque reconoció que todavía hay entrerrianos que no conocen el parque pese a la cercanía. En ese sentido, remarcó que el transporte público facilita la llegada desde la terminal de Paraná y que la repavimentación reciente de la ruta 10 mejora el acceso.

 

Servicios, horarios y empleo

 

El Parque Interlagos todos los días abre a las 8, con piletas habilitadas desde las 10 hasta las 20. El valor de la entrada general es de 22.000 pesos, mientras que la tarifa para menores de 4 a 7 años y jubilados es de 20.000 pesos. El complejo cuenta con servicio gastronómico en restaurante, parrillas con alquiler y reposeras, además de recorridos en kayak, hidropedales y cabalgatas.

El complejo sum&oacute; un parque a&eacute;reo con cinco niveles. Foto: Archivo.
Durante la temporada alta trabajan entre 70 y 100 personas, convirtiéndose en una fuente de empleo regional. El predio se despliega en más de 40 hectáreas, de las cuales 10 están dedicadas al parque acuático.

 

Con la temporada recién iniciada y una grilla de actividades que seguirá sumando propuestas, desde el complejo confían en que el verano atraerá más público entrerriano y consolidará al destino como uno de los polos turísticos de la región.

 

Temas:

Interlagos María Grande
