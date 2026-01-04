Demandan a una clínica por una inseminación con esperma equivocado

Una mujer de 44 años inició una demanda millonaria contra una clínica de fertilidad de Oregón tras descubrir que fue víctima de una inseminación con esperma equivocado, un error que cambió para siempre la historia de su familia.
Una mujer de 44 años demandó a la clínica de fertilidad en la que se atendió su madre luego de descubrir que fue producto de una inseminación con esperma equivocado. El caso salió a la luz cuando una prueba genética reveló que no tenía ningún vínculo biológico con el hombre que la crió como su padre durante más de tres décadas.
El hecho ocurrió en el estado de Oregón, en Estados Unidos, y volvió a poner en debate los controles y responsabilidades en los tratamientos de fertilidad. Según la demanda, el error se cometió a comienzos de la década de 1980 y recién fue descubierto hace 12 años, cuando la denunciante decidió realizar un estudio genético por motivos personales.
Desde entonces, la familia asegura haber atravesado graves consecuencias emocionales, físicas y psicológicas derivadas de la inseminación con esperma equivocado, y ahora exige una indemnización de 17 millones de dólares a las instituciones médicas involucradas.
Un error médico oculto durante décadas
De acuerdo con la información publicada por People, C.W. y su esposo K.W. recurrieron a tratamientos de fertilidad y planificación familiar en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) y en Providence Health & Services de Oregón a principios de los años 80. Tras completar el procedimiento, en diciembre de 1981 nació su hija, A.P., quien fue criada como hija biológica del matrimonio.
Durante 32 años, la familia nunca dudó del vínculo genético entre padres e hija. Sin embargo, todo cambió cuando A.P. se realizó una prueba de ADN y descubrió que no compartía material genético con K.W., el hombre que siempre consideró su padre.
A partir de ese hallazgo, la familia inició una investigación que concluyó en una grave irregularidad: la clínica habría mezclado el esperma de K.W. con el de otro hombre e inseminado a C.W. con el material genético equivocado, dando lugar a una inseminación con esperma equivocado que jamás fue informada.