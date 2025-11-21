 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Tragedia en Dubái

Avión de combate se estrelló en una exhibición aérea y murió el piloto: video

Un caza Tejas cayó a gran velocidad durante una maniobra a baja altura y se estrelló a 1,6 kilómetros del evento. La Fuerza Aérea India abrió una investigación.

21 de Noviembre de 2025
Avión de combate se estrelló en una exhibición aérea y murió el piloto.
Avión de combate se estrelló en una exhibición aérea y murió el piloto.

Un caza Tejas cayó a gran velocidad durante una maniobra a baja altura y se estrelló a 1,6 kilómetros del evento. La Fuerza Aérea India abrió una investigación.

Un avión de combate indio se estrelló durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái este viernes, causando la muerte del piloto, según un comunicado del gobierno. El avión realizó un tonel a baja altura antes de impactar a aproximadamente 1,6 kilómetros del lugar del evento, según declaró un testigo.

“Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se ha estrellado, provocando la trágica muerte del piloto”, publicó la oficina de prensa estatal de Dubái en la red social X.

 

Videos que circulan en redes sociales muestran al avión cayendo a gran velocidad y estallando al impactar, ante la mirada atónita de los espectadores. Una columna de humo se elevó desde el sitio del accidente, mientras vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia el lugar.

Un evento multitudinario que cerró con conmoción

El incidente ocurrió en el último día del mayor salón aeronáutico de Medio Oriente, que incluye una exhibición aérea cada tarde. Cientos de personas presenciaban el espectáculo desde una tribuna, mientras la plataforma estaba repleta de aviones, helicópteros y otros equipos en exhibición estática.

Miles de personas asistieron al evento durante la semana, incluyendo líderes de la industria aeronáutica y oficiales militares. Tras lo sucedido, la Fuerza Aérea India anunció una investigación para determinar las causas del accidente. “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia en este momento de duelo”, expresó un comunicado oficial.

Se cree que es el primer accidente en la historia del festival aéreo, que se celebra desde 1986. La conmoción entre los asistentes marcó el cierre de una edición que hasta ese momento transcurría sin incidentes.

 

El Tejas y los antecedentes del modelo

El avión Tejas, monomotor y ligero, es fabricado por la estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL). El Ministerio de Defensa de la India encargó 97 ejemplares para fortalecer su fuerza aérea, compuesta principalmente por aeronaves rusas y ex soviéticas, en un contexto de aumento de la presencia militar china en el sur de Asia y de cooperación entre China y Pakistán.

El accidente de este viernes marca el segundo caso conocido con un avión Tejas. En 2024, otro percance se registró durante un ejercicio en Rajastán, India, donde el piloto logró eyectarse. (AFP e Infobae)

