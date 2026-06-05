Gualeguaychú impulsa la transformación digital en la industria con una jornada para empresarios e inversores

La ciudad de Gualeguaychú será sede de una Jornada de Transformación Digital que reunirá a empresarios, inversores y estudiantes con el objetivo de promover la innovación tecnológica en las cadenas productivas y mejorar la competitividad de la industria local.

El encuentro se desarrollará el lunes 8 de junio, de 11 a 13, en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”, y es resultado de un trabajo articulado entre organismos nacionales, provinciales y municipales, junto a CODEGU y la Mesa de Economía del Conocimiento.

La iniciativa busca acercar herramientas, programas y beneficios disponibles para acompañar los procesos de modernización en el sector productivo. En ese sentido, durante la jornada se presentarán distintas líneas de apoyo orientadas a la incorporación de tecnología en las empresas.

Entre ellas, se destacan el Programa Nacional KIT 4.0, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y el Registro Provincial de Economía del Conocimiento (REPEC), además de beneficios disponibles a nivel local. Las inscripciones se realizan en este link.

La apertura contará con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellos el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

Presentación del Programa KIT 4.0

La presentación estará a cargo de la directora de Programas Federales de Comercio de la Nación, Sandra Panes. Se trata de una herramienta clave para acompañar procesos de digitalización en empresas.

Además, se desarrollará un panel de casos de éxito, donde empresas que ya avanzan en procesos de transformación digital compartirán sus experiencias, mostrando aplicaciones concretas de estas herramientas en el ámbito productivo.

Participaciones

La jornada también incluirá un espacio de intercambio y consultas, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el sector industrial y las empresas de la Economía del Conocimiento, promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades reales de las cadenas de valor.

El evento contará con la participación de empresarios de la región y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto Sedes Sapientiae, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo productivo y tecnológico de Entre Ríos.