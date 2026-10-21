Firmaron un convenio para ampliar y mejorar el sistema cloacal de Pueblo General Belgrano

Pueblo General Belgrano dio un paso para avanzar en la ampliación y optimización de su sistema cloacal. Un convenio entre la Provincia y la cooperativa local establece cómo se obtendrá el terreno necesario para las obras de tratamiento y disposición final de los efluentes.

La Provincia impulsará las gestiones administrativas y legislativas para disponer del inmueble, mientras que la cooperativa asumirá el costo del terreno y la financiación y ejecución de los trabajos. El acuerdo contempla tanto una expropiación como una compra voluntaria.

Según informó el Gobierno entrerriano, el convenio fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Limitada, Cristian Zanandrea, con el acompañamiento del intendente Francisco Fiorotto.

Un problema que condiciona el crecimiento

El intendente de Pueblo General Belgrano explicó que la intervención requiere ampliar y optimizar la laguna sanitaria y contempla una conexión con el río Gualeguaychú. “Por primera vez en la historia se advierte una solución”, afirmó.

Fiorotto sostuvo que las dificultades del sistema cloacal limitaban el crecimiento y la llegada de inversiones. También destacó la colaboración provincial para adquirir bombas que se incorporan al proyecto integral.

Con las obras previstas, estimó que la cobertura de cloacas podría alcanzar a cerca del 90% de la población. La localidad mantiene, además, una cobertura del 100% en el servicio de agua potable.

Cómo se obtendrá el terreno

El convenio asigna a la Provincia la elaboración y presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el inmueble y habilitar su expropiación, con transferencia directa a favor de la cooperativa.

Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que la entidad acuerde la compra con el propietario. En cualquiera de las dos alternativas, la cooperativa afrontará íntegramente los costos para obtener el terreno.

La institución también deberá financiar, contratar y ejecutar las obras, gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes y poner en funcionamiento las nuevas instalaciones.

La adecuación del tratamiento de efluentes

Zanandrea señaló que la problemática lleva unos 20 años y derivó en actuaciones judiciales. “A través de la provincia, se logró destrabar el problema que desde hace 20 años tenemos”, expresó sobre el alcance del convenio.

El presidente de la cooperativa consideró que se trata del primer paso para iniciar la optimización del sistema de Pueblo General Belgrano y avanzar en la disposición final de los efluentes.

El acuerdo responde también a las obligaciones surgidas de las actuaciones judiciales, que requieren medidas para el cese de los vuelcos de efluentes y la adecuación de su tratamiento. La disponibilidad del inmueble permitirá avanzar con las intervenciones previstas para mejorar el servicio y las condiciones ambientales y sanitarias de la localidad.