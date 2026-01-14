Agenda de verano en Paraná: este viernes habrá humor frente al río

Este viernes 16 de enero, a las 20 horas, en Sala Mayo, en Puerto Nuevo, se realizará una nueva edición de Humor frente al río, un ciclo cultural con entrada libre y gratuita que invita a disfrutar de espectáculos de humor, música y teatro al aire libre.

En su cuarto año consecutivo, la propuesta forma parte de la agenda cultural de verano y busca generar espacios de encuentro entre artistas locales y el público, promoviendo el acceso a expresiones escénicas en un entorno natural privilegiado de la ciudad.

La programación de esta fecha contará con las presentaciones de Minitah Stand Up, Dani Rudel, Caro Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider. La conducción estará a cargo de La Pitonisa (María Luz Gómez). La actividad invita al público a llevar su reposera y compartir una noche de risas frente al río.

Humor frente al río continuará los viernes 23 y 30 de enero, consolidándose como un ciclo que combina entretenimiento, encuentro y disfrute en el espacio público.