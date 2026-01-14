 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Agenda de verano en Paraná: este viernes habrá humor frente al río

En el marco de la agenda cultural de verano y los espectáculos al aire libre, este viernes en la Sala Mayo se realizará una nueva edición de Humor frente al río.

14 de Enero de 2026
Humor frente al río en Paraná
Humor frente al río en Paraná

En el marco de la agenda cultural de verano y los espectáculos al aire libre, este viernes en la Sala Mayo se realizará una nueva edición de Humor frente al río.

Este viernes 16 de enero, a las 20 horas, en Sala Mayo, en Puerto Nuevo, se realizará una nueva edición de Humor frente al río, un ciclo cultural con entrada libre y gratuita que invita a disfrutar de espectáculos de humor, música y teatro al aire libre.

 

En su cuarto año consecutivo, la propuesta forma parte de la agenda cultural de verano y busca generar espacios de encuentro entre artistas locales y el público, promoviendo el acceso a expresiones escénicas en un entorno natural privilegiado de la ciudad.

 

La programación de esta fecha contará con las presentaciones de Minitah Stand Up, Dani Rudel, Caro Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider. La conducción estará a cargo de La Pitonisa (María Luz Gómez). La actividad invita al público a llevar su reposera y compartir una noche de risas frente al río.

 

Humor frente al río continuará los viernes 23 y 30 de enero, consolidándose como un ciclo que combina entretenimiento, encuentro y disfrute en el espacio público.

 

 

Temas:

agenda de verano Paraná Humor Sala Mayo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso