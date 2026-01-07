Las propuestas culturales y recreativas en los CIC de Paraná

La iniciativa busca fortalecer el encuentro en los barrios, promover el acceso a la cultura y generar espacios de participación y disfrute durante el receso estival.
Durante el verano, la Municipalidad de Paraná desarrolla una agenda de actividades culturales, recreativas y comunitarias en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Salones de Usos Múltiples (SUM), con propuestas pensadas para infancias, adolescentes, jóvenes y familias.
La iniciativa busca fortalecer el encuentro en los barrios, promover el acceso a la cultura y generar espacios de participación y disfrute durante el receso, poniendo en valor los espacios comunitarios como puntos de referencia para la vida social y cultural de la ciudad.
La programación incluye talleres creativos y artísticos, actividades recreativas, propuestas vinculadas al cine, el teatro, la música y la danza, así como jornadas especiales que integran distintas expresiones culturales. Muchas de las actividades están destinadas a infancias y adolescencias, mientras que otras convocan a toda la familia, fomentando la participación intergeneracional.
Las actividades se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, en los CIC y SUM, reafirmando el compromiso del municipio con una política pública que promueve el acceso a propuestas culturales y recreativas, y que entiende al espacio público y comunitario como ámbitos centrales para la convivencia ciudadana.
Cronograma completo
CIC LA FLORESTA
Dirección: Germán Burmeister y El Resero
Todos los jueves
10:30 a 12 horas
Taller de Iniciación Musical, destinado a infancias y adolescentes
Taller de diseño sustentable, destinado a toda la familia
Fabricación de muebles con neumáticos
-Día y horario a confirmar-
Miércoles 21 de enero
10 a 12 horas
Cine de verano, destinado a niños/niñas y adolescentes
Viernes 31 de enero
10 a 12 horas
Cine de verano, destinado a niños/as y adolescentes
CIC ESTE
Dirección: Luis Chaile y Roque Saenz Peña
Todos los martes
10:30 a 12 horas
Taller de Iniciación Musical, destinado a infancias y adolescentes
Jueves culturales: edición folklore
Jueves 12 de febrero
20:30 a 23 horas
Estreno del corto del taller audiovisual 2025 La Caja
Presentación Obra de Teatro (CONTIER) Un muerto que Baila
Interpretaciones folclóricas de Victoria Dobler
Nueva estrella Gaucha y El Grito Sagrado
Jueves culturales: edición cumbia
Jueves 26 de febrero
20:30 a 23 horas
Presentación Obra de Teatro (CONTIER) Los ángeles desnudos
Clase taller de cumbia santafesina “Pasión de Cumbia” y de Cumbia Cruzada “Locura cumbiera”
Jueves culturales: edición Dia de la Mujer
Jueves 12 de marzo
20:30 a 23 horas
Presentación de la obra de teatro (CONTIER) Mastroianni y el gas
Presentación de Valeria Zanin acompañada de un guitarrista. Repertorio sobre canciones populares brasileñas, música lírica y rock
CIC HUMITO
Dirección: Estado de Palestina y Cortada 42
Viernes 9 de enero
09 horas
Taller de decoración de globos, destinado a infancias
Viernes 23 de enero
09 horas
Taller de pintura, destinado a infancias
Lunes 9 de febrero
09 horas
¡Carnaval en el CIC! Taller de máscaras y vinchas, destinado a las infancias
SUM 33 ORIENTALES
Dirección: Sánchez y Malena de Giusti
Martes 27 de enero
18 a 19 horas
Taller de pulseras, destinado a las infancias