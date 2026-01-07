 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Las propuestas culturales y recreativas en los CIC de Paraná

La iniciativa busca fortalecer el encuentro en los barrios, promover el acceso a la cultura y generar espacios de participación y disfrute durante el receso estival.

7 de Enero de 2026
Actividades en los CIC de Paraná
Durante el verano, la Municipalidad de Paraná desarrolla una agenda de actividades culturales, recreativas y comunitarias en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Salones de Usos Múltiples (SUM), con propuestas pensadas para infancias, adolescentes, jóvenes y familias.

 

La iniciativa busca fortalecer el encuentro en los barrios, promover el acceso a la cultura y generar espacios de participación y disfrute durante el receso, poniendo en valor los espacios comunitarios como puntos de referencia para la vida social y cultural de la ciudad.

 

La programación incluye talleres creativos y artísticos, actividades recreativas, propuestas vinculadas al cine, el teatro, la música y la danza, así como jornadas especiales que integran distintas expresiones culturales. Muchas de las actividades están destinadas a infancias y adolescencias, mientras que otras convocan a toda la familia, fomentando la participación intergeneracional.

 

Las actividades se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, en los CIC y SUM, reafirmando el compromiso del municipio con una política pública que promueve el acceso a propuestas culturales y recreativas, y que entiende al espacio público y comunitario como ámbitos centrales para la convivencia ciudadana.

Cronograma completo

CIC LA FLORESTA

Dirección: Germán Burmeister y El Resero

Todos los jueves

10:30 a 12 horas

Taller de Iniciación Musical, destinado a infancias y adolescentes

Taller de diseño sustentable, destinado a toda la familia

Fabricación de muebles con neumáticos

-Día y horario a confirmar-

Miércoles 21 de enero

10 a 12 horas

Cine de verano, destinado a niños/niñas y adolescentes

 

Viernes 31 de enero

10 a 12 horas

Cine de verano, destinado a niños/as y adolescentes

CIC ESTE

Dirección: Luis Chaile y Roque Saenz Peña

Todos los martes

10:30 a 12 horas

Taller de Iniciación Musical, destinado a infancias y adolescentes

Jueves culturales: edición folklore

Jueves 12 de febrero

20:30 a 23 horas

Estreno del corto del taller audiovisual 2025 La Caja

Presentación Obra de Teatro (CONTIER) Un muerto que Baila

Interpretaciones folclóricas de Victoria Dobler

Nueva estrella Gaucha y El Grito Sagrado

Jueves culturales: edición cumbia

Jueves 26 de febrero

20:30 a 23 horas

Presentación Obra de Teatro (CONTIER) Los ángeles desnudos

Clase taller de cumbia santafesina “Pasión de Cumbia” y de Cumbia Cruzada “Locura cumbiera”

Jueves culturales: edición Dia de la Mujer

Jueves 12 de marzo

20:30 a 23 horas

Presentación de la obra de teatro (CONTIER) Mastroianni y el gas

Presentación de Valeria Zanin acompañada de un guitarrista. Repertorio sobre canciones populares brasileñas, música lírica y rock

 

CIC HUMITO

Dirección: Estado de Palestina y Cortada 42

Viernes 9 de enero

09 horas

Taller de decoración de globos, destinado a infancias

Viernes 23 de enero

09 horas

Taller de pintura, destinado a infancias

Lunes 9 de febrero

09 horas

¡Carnaval en el CIC! Taller de máscaras y vinchas, destinado a las infancias

SUM 33 ORIENTALES

Dirección: Sánchez y Malena de Giusti

Martes 27 de enero

18 a 19 horas

Taller de pulseras, destinado a las infancias

