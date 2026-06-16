Murió una reconocida actriz de novelas turcas: tenía 35 años y le dio un ataque cardíaco 

Ece İrtem, reconocida por sus papeles en exitosas novelas turcas como El hombre equivocado, Pecado original y Me robó mi vida, falleció un día después de cumplir 35 años. Medios de su país informaron que sufrió un ataque cardíaco.
La actriz turca Ece İrtem murió a los 35 años y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre seguidores y colegas de las novelas turcas. La noticia se conoció apenas 24 horas después de que celebrara su cumpleaños y sorprendió a sus fanáticos en Turquía y distintos países donde sus trabajos alcanzaron gran popularidad.
De acuerdo con medios turcos, la artista habría sufrido un ataque cardíaco que no pudo ser revertido a tiempo. Hasta el momento no trascendieron antecedentes de problemas de salud públicos que hicieran prever un desenlace de estas características.
Según informó la prensa local, el episodio ocurrió mientras se encontraba junto a su madre en la vivienda que ambas compartían. Asimismo, el abogado de la familia habría confirmado la causa de la muerte y descartado versiones que circularon inicialmente en redes sociales.
Una carrera en ascenso
İrtem se había convertido en una de las figuras emergentes más destacadas de la televisión turca gracias a su participación en exitosas producciones que lograron difusión internacional.
Entre sus trabajos más conocidos figuran las series El hombre equivocado, Pecado original y Me robó mi vida, ficciones que alcanzaron una importante audiencia en distintos países, entre ellos España.
Nacida en la región de Anatolia Central, la actriz cursó estudios artísticos y en 2014 completó su formación en Ópera e Interpretación Vocal en la Universidad Yasar. Durante esos años participó en proyectos junto a reconocidas figuras de la ópera turca antes de radicarse en Estambul para impulsar su carrera como actriz.
Mensajes de despedida
La muerte de İrtem provocó una inmediata reacción en las redes sociales, donde compañeros de trabajo y admiradores compartieron mensajes de despedida y reconocimiento.
Uno de los primeros en expresarse fue Can Yaman, con quien compartió elenco en El hombre equivocado. El actor publicó una fotografía junto a la intérprete acompañada por el símbolo de un corazón roto.
También se pronunció el actor Serkay Tütüncü, quien manifestó sus condolencias a la familia y seres queridos de la actriz. Los homenajes continuaron multiplicándose en las plataformas digitales, donde miles de seguidores recordaron sus trabajos y lamentaron la partida de una artista que atravesaba uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional.