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Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch

El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por integrar Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Sus colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

4 de Noviembre de 2026
Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch.
Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch.

El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por integrar Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Sus colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

Murió Daniel Bifulco, el actor y humorista que alcanzó gran popularidad por integrar Los Jaimitos, el recordado trío humorístico del programa VideoMatch. La noticia de su fallecimiento se conoció este miércoles y generó conmoción entre sus colegas y seguidores.

 

El artista fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. "La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio", expresaron desde TN.

 

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

 

 

 

Daniel Bifulco y su paso por Los Jaimitos de VideoMatch

 

Actor, humorista y dueño de una extensa trayectoria artística, Bifulco quedó especialmente asociado a Los Jaimitos, el trío que conformó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Sus participaciones en VideoMatch lograron conquistar al público y lo convirtieron en uno de los personajes recordados del ciclo televisivo.

 

 

El grupo se destacó por sus intervenciones humorísticas y consiguió ganarse un lugar en la memoria de millones de argentinos que siguieron el programa durante sus años de mayor popularidad.

 

En los últimos tiempos, Los Jaimitos habían regresado a través de las redes sociales, donde sus apariciones volvieron a despertar el cariño de una audiencia que conservaba el recuerdo de sus actuaciones televisivas.

 

 

Temas:

Los Jaimitos Daniel Bifulco fallecimiento Videomatch Redes Sociales
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