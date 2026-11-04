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Gimena Accardi adelantó sus looks de verano con un desfile en microbikini frente a cámara

La actriz compartió un video con tres propuestas que combinan estampados geométricos, contrastes de color y accesorios dorados. Seven Kayne también apareció en la grabación y se sumó con un baile detrás de ella.

4 de Noviembre de 2026
Gimena Accardi.
Gimena Accardi.

La actriz compartió un video con tres propuestas que combinan estampados geométricos, contrastes de color y accesorios dorados. Seven Kayne también apareció en la grabación y se sumó con un baile detrás de ella.

Gimena Accardi aprovechó una jornada de sol para mostrar en sus redes sociales las microbikinis que eligió para la temporada. La actriz compartió un video en el que probó distintas combinaciones frente a cámara.

 

“Quiero estrenar mis bikinis”, escribió junto a la publicación. En la grabación alternó tres modelos, con diferencias en los estampados, los colores y los accesorios.

 

 

El video también tuvo la participación de Seven Kayne, su actual pareja. El cantante apareció hacia el final y acompañó la presentación con un baile detrás de la actriz.

 

Estampado geométrico y una combinación bicolor

 

La primera propuesta de Gimena Accardi fue una microbikini marrón con un diseño geométrico blanco en ambas piezas. El corpiño tiene tazas pequeñas y breteles finos, mientras que la bombacha es colaless, de tiro bajo y con tiras laterales.

 

Para completar esa combinación, sumó una prenda tejida negra de mangas largas. La superposición incorporó una textura diferente al conjunto estampado.

 

En el segundo cambio, eligió una microbikini bicolor de gamuza en tono durazno. Los breteles finos verde agua del corpiño triangular aportaron contraste y se repitieron en la bombacha cavada y colaless.

 

Marrón con accesorios dorados y un cierre con humor

 

El tercer traje de baño mantuvo el marrón como protagonista, esta vez en una versión lisa. El corpiño, de tazas pequeñas y breteles finos, incorporó un adorno dorado en el centro.

La bombacha a juego también presentó detalles dorados sobre las tiras laterales. Así, Gimena Accardi mostró otra alternativa dentro de la misma paleta, diferenciada por los accesorios metálicos.

 

Sobre el final de la grabación, Seven Kayne apareció sin remera y con un jogging verde. El músico se sumó con humor al video mientras la actriz continuaba mostrando sus elecciones para los días de calor.

Temas:

Gimasia Artística bikinis
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