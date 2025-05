Mariana Brey deslumbró con un vestido negro y botas de tendencia

Mariana Brey volvió a revolucionar las redes sociales. La periodista y conductora de C5N sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir fotos con un look total black ultra sensual, que rápidamente cosechó miles de likes y halagos.

Dueña de un estilo audaz y atrevido, Mariana eligió un vestido diminuto, ajustado al cuerpo, que destacó su figura y dejó mucha piel al descubierto. Para completar el outfit, sumó unas impactantes botas de caña alta, una de las tendencias estrella del otoño 2025.

Mariana Brey

La publicación no tardó en generar furor: los comentarios llenos de elogios se multiplicaron, y sus fans no ahorraron piropos para la periodista, que supo combinar sensualidad, elegancia y vanguardia en un solo look.

Mariana Brey demuestra, una vez más, que está atenta a las últimas tendencias de la moda. Cada aparición suya es sinónimo de estilo, impronta propia y osadía. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una vidriera de inspiración fashionista, donde cada outfit marca tendencia y genera suspiros.

Mariana Brey

Con este look total black, Mariana reafirmó su lugar como referente mediática y dejó en claro que sabe cómo captar todas las miradas. Sin lugar a dudas, su estilo no conoce límites y siempre va por más. (Vía País)

