La paranaense Valeria Mazza fue declarada Visitante de Honor de Punta del Este

La supermodelo y conductora de televisión Valeria Mazza fue declarada Visitante de Honor de Punta del Este por la alcaldesa María Antía, en un acto que puso en valor el histórico vínculo de la figura argentina con el exclusivo balneario uruguayo.

Durante el homenaje, la alcaldesa destacó el aporte de la comunidad argentina al desarrollo de Punta del Este y subrayó el rol simbólico de Mazza. “Somos agradecidos por todo lo que nos han dado los argentinos, los que siempre han invertido y apostado por nuestro balneario, y siguen apostando por las inversiones y la calidad de vida. Hace muchos años que Valeria está vinculada a nuestro balneario y ella también representa a ese argentino que ilumina nuestro verano y nuestras temporadas”.

Valeria junto a la alcaldesa.

El reconocimiento como no solo celebra la trayectoria internacional de la modelo, sino también su compromiso sostenido con el crecimiento turístico y cultural de la ciudad, donde mantiene una presencia constante desde hace décadas.

Un vínculo de más de tres décadas con Punta del Este

Mazza expresó en reiteradas oportunidades su profundo cariño por Punta del Este, lugar que considera su segundo hogar. “Hace 35 años que venimos a Punta del Este y hemos estado involucrados en diferentes emprendimientos. Punta ha crecido y sigue creciendo tanto que es impresionante. Tenemos nuestra casa, ‘Finca Valeria’, que es nuestro paraíso en el mundo, y estamos todo el año deseando que llegue el momento de volver”, le contó a Infobae.

La conductora resaltó además el valor emocional que tiene el balneario para su familia. “Nos encanta empezar todos los años en Punta del Este. Es nuestro lugar de reencuentro con la familia y los amigos, con quienes cada verano pasamos las Fiestas. Acá, disfrutamos lindos momentos de relax con la gente que más queremos”.

En el marco del evento, también se destacó el perfil solidario de Mazza, quien participa activamente en acciones benéficas. “Además, esta tarde se recaudó dinero para un hospital pediátrico y eso es muy importante”, señaló la modelo, quien cada año organiza en Buenos Aires la tradicional Gala de Valeria a beneficio del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral.

Verano en familia y nuevos desafíos deportivos

A mediados de diciembre de 2025, Valeria Mazza se instaló en su residencia esteña junto a su marido y sus cuatro hijos: Taina, Benicio, Tiziano y Balthazar. En un clima de intimidad familiar y rodeados de amigos, celebraron la Navidad y brindaron por la llegada del nuevo año en Punta del Este.

Durante los primeros días de enero, la familia compartió jornadas de playa y descanso, aunque el 3 de enero Tiziano Gravier se despidió de Uruguay para viajar a Italia. El joven esquiador profesional representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, marcando un nuevo hito deportivo para la familia.