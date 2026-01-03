La hija de la paranaense Valeria Mazza apostó por el total white

Taína Gravier brilló en la fiesta de Año Nuevo con un look total white que marcó tendencia para 2026 y confirmó su fuerte vínculo con la moda, un camino que comparte con su madre, Valeria Mazza.
Taína Gravier volvió a captar todas las miradas y a consolidarse como una de las jóvenes referentes de la moda en redes sociales. La hija de Valeria Mazza eligió un impactante look total white para celebrar la llegada del 2026 y dejó en evidencia que el estilo y la elegancia forman parte de su ADN.
Con una estética cuidada y una fuerte impronta personal, Taína Gravier reafirmó que sigue los pasos de su madre en el universo fashion.
Desde hace tiempo, Taína Gravier se destaca como una de las influencers teens más observadas del mundo digital. A través de sus publicaciones, no solo comparte momentos de su vida cotidiana y sus talentos artísticos, sino que también utiliza la moda como una herramienta para expresar su personalidad elegante y sensual, una característica que inevitablemente recuerda a la carrera icónica de Valeria Mazza.
En la celebración de Año Nuevo, Taína Gravier apostó por un estilismo que fue celebrado tanto por expertos en moda como por sus seguidores. El total white, elegido como el color que marcará el 2026, se convirtió en el protagonista absoluto de su look, alineándose con la tendencia Cloud Dancer y anticipando lo que se verá en la próxima temporada.
El look total white que marcó tendencia en 2026
Las imágenes compartidas por Taína Gravier en su cuenta de Instagram la mostraron en un entorno campestre, luciendo un vestido que combinó sensualidad, frescura y sofisticación. El diseño presentaba un corte cuadrado en el escote, sostenido por delicadas tiras que aportaban ligereza y equilibrio al conjunto, mientras que el calce ceñido al cuerpo resaltó su silueta de manera elegante.
El vestido se destacó por su originalidad: una tela transparente con brillos dibujaba arabescos geométricos a lo largo de toda la prenda, logrando un efecto visual moderno y refinado. Como complemento, Taína Gravier optó por un labial oscuro que generó un contraste perfecto con el blanco del vestido y realzó tanto su look como su característico cabello rubio, recibiendo una catarata de halagos en redes sociales.
Este estilismo no solo confirmó su capacidad para interpretar las tendencias, sino también su seguridad al momento de elegir prendas que potencian su identidad. Una vez más, Taína Gravier demostró que su relación con la moda va más allá de una simple herencia familiar.
El fuerte lazo fashion entre Taína Gravier y Valeria Mazza
Los seguidores de la familia Mazza-Gravier no tardaron en notar el match fashion entre madre e hija. Valeria Mazza y Taína Gravier mantienen un vínculo muy estrecho y suelen guiñarse el ojo a través de la moda en cada evento importante. En esta ocasión, ambas coincidieron no solo en el color total white, sino también en el corte cuadrado y ceñido al cuerpo para despedir el año, según Revista Caras.
Además, madre e hija eligieron el mismo atelier para sus looks de fin de año, reforzando esa conexión estilística que las identifica. De esta manera, Taína Gravier dejó en claro que continúa el legado fashion de Valeria Mazza, posicionándose como una influencia emergente en la moda.