La hermana menor de Lionel Messi se va a casar con un entrenador de Inter Miami

REDACCIÓN ELONCE
María Sol Messi contraerá matrimonio el 3 de enero en Rosario. Perfil bajo, carrera en la moda y una boda marcada por la familia y las raíces.
María Sol Messi, la menor de los hermanos de Lionel Messi, supo forjar un camino propio en el mundo de la moda con bajo perfil y profesionalismo, aunque en las próximas semanas su nombre volverá a ocupar titulares por un acontecimiento muy especial: su casamiento, previsto para el 3 de enero en Rosario.
La información confirma que la ceremonia será íntima y con una fuerte impronta rosarina, lejos de los grandes eventos mediáticos que suelen rodear a la familia Messi.
La elección de la fecha no es casual. El Capitán se encuentra de vacaciones hasta el 6 de enero, lo que permitirá su presencia junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos en la boda de su hermana menor.
Rosario, escenario de una celebración íntima
El lugar elegido para la celebración es Rosario, la ciudad que vio nacer tanto a los Messi como a Tuli Arellano. El novio se desempeña actualmente como entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami, pero mantiene un vínculo estrecho con sus raíces.
El casamiento promete ser un encuentro familiar cargado de afecto y memoria, con una organización que prioriza la cercanía y la discreción por sobre el despliegue ostentoso.
La familia más famosa del fútbol mundial volverá así a reunirse en su ciudad natal, reafirmando un lazo con los orígenes que siempre fue central en la historia del clan.
Quién es María Sol Messi
A sus 32 años, María Sol Messi logró consolidar un nombre propio en la industria de la moda. Diseñadora de indumentaria, se destacó por su rol como brand manager en The Messi Store, donde fue clave para trasladar la identidad estética de Lionel a una marca global.
En ese proceso trabajó junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger, logrando posicionar la línea de ropa con una impronta clara y coherente.
Actualmente, lidera “Bikinis Río”, una marca de trajes de baño de alcance internacional, donde desarrolla colecciones propias y sostiene una proyección comercial en constante crecimiento.
Familia, trabajo y regreso al país
Roccuzzo, su cuñada, es una de las principales aliadas en la difusión de sus diseños y también una de sus clientas más visibles. El vínculo familiar se combina así con una relación profesional fluida y estratégica.
Tras varios años viviendo en España, María Sol decidió regresar a la Argentina para desarrollar sus emprendimientos y estar cerca de su entorno afectivo. En su círculo íntimo destacan su rol como tía presente y cercana de Thiago, Mateo y Ciro.
El casamiento con Tuli Arellano simboliza un cierre de ciclo: ambos crecieron en el barrio La Bajada y hoy sellarán su unión en la misma ciudad que los vio crecer, bajo la premisa de la discreción y el valor de las raíces.