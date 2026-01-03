La docente entrerriana que vende contenido erótico sueña con ir a Gran Hermano

La docente hot entrerriana Miguelina Fredes Sarasola, con cinco títulos y sin llegar a fin de mes, vende contenido erótico y ahora apuesta a Gran Hermano como una salida laboral ante la discriminación que asegura sufrir.
La historia de la docente hot entrerriana Miguelina Fredes Sarasola volvió a instalarse en el centro del debate público, esta vez con un objetivo claro: entrar a Gran Hermano. A los 31 años, con una extensa formación académica y una trayectoria en la docencia, la maternidad y el trabajo social, Miguelina asegura que el reality puede ser la oportunidad para reinventarse laboralmente luego de quedar estigmatizada por vender contenido erótico.
Miguelina es maestra de primaria, Licenciada en Educación, operadora socio terapéutica en adicciones, especialista en enfermedades psiquiátricas y actriz. Sin embargo, pese a sus cinco títulos, afirma que no logra sostenerse económicamente solo con su trabajo formal. “Gano $700 mil en el colegio y pago $500 mil de alquiler”, explicó, al justificar por qué abrió una cuenta en OnlyFans para llegar a fin de mes.
El conflicto que la expuso públicamente comenzó en 2022, cuando padres de una escuela de Campana pidieron que fuera apartada de su cargo docente al enterarse de que vendía contenido erótico. Desde entonces, asegura que su nombre quedó reducido a un rótulo que la persigue: “la seño hot”.
De la docencia al estigma social
La docente hot entrerriana nació en Basavilbaso y es madre de dos hijos, de 15 y 7 años. Llegó a Campana en busca de estabilidad laboral, pero el escándalo mediático la dejó fuera del aula. Aunque no fue despedida, fue reasignada a tareas administrativas. “Quiero aclarar que nunca me echaron del colegio. Aún conservo mi cargo de titular de maestra de tercer grado”, sostuvo.
Según su testimonio, la situación se agravó cuando un padre de la institución compró y difundió material íntimo suyo. “Investigaron mi vida privada, lo que hago fuera del ámbito institucional. Eso es lo que más me indigna”, expresó. Desde entonces, afirma que no logra conseguir trabajo ni en colegios privados ni en otros rubros.
“Estoy en una lista negra. Campana es pueblo chico, infierno grande”, resumió. Incluso relató haber sido rechazada en áreas de salud mental, pese a su formación específica. “El motivo siempre es el mismo: ser la seño hot”, lamentó.
OnlyFans como supervivencia y no como elección
Miguelina comenzó a vender contenido erótico en 2021, cuando su sueldo docente no alcanzaba. “En tres días gano lo mismo que en un mes”, explicó, aunque aclaró que no es el camino que desea a largo plazo. “No es lo que quiero para mi vida. Es mi último recurso”, insistió.
La docente hot entrerriana remarcó que no siente vergüenza de su cuerpo ni de su sexualidad, pero sí angustia por el mensaje social que se transmite. “Si un culo factura más que un título universitario, ¿qué mensaje le estamos dando a los jóvenes?”, reflexionó.
También aseguró que la discriminación proviene muchas veces de otras mujeres y que su imagen pública eclipsó todas sus capacidades profesionales. “Te ven solo como un objeto sexual. Todo lo demás queda anulado”, afirmó.
Gran Hermano como posible salida
En este contexto aparece Gran Hermano como una apuesta concreta. Desde 2022, Miguelina se postula a cada edición y recientemente volvió a hacer el casting para la temporada 2026. “Quiero ser yo, sin restricciones. Quizás sea el momento de cambiar de rubro”, explicó a Infobae tras esperar cuatro horas bajo el sol para presentarse.
Para la docente hot entrerriana, Gran Hermano no es solo fama, sino una posible puerta al mundo artístico y una chance de reconstruir su identidad pública. “Deseo trabajar de otra cosa. Para algo estudié”, repite.